Глюкоза в соблазнительном образе собрала честные отзывы

Глюкоза. Фото из Instagram
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза недавно представила в Instagram новый пост, который привлек внимание поклонников звезды.
Артистка примерила соблазнительный образ и очаровала фанатов. Глюкоза выбрала обтягивающий комбинезон лазурного цвета, который выгодно подчеркнул природную красоту знаменитости. Дополнили образ певицы украшения и лучезарная улыбка.
Разумеется, Глюкоза захотела узнать мнения своих фолловеров и собрала в комментариях честные отзывы. "Мисс совершенство", "Ты прекрасна", "Образ на 11+", - написали поклонники. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал огромное число просмотров. -0-