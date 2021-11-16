Глюкоза захотела выяснить мнение фолловеров, но узнать на новом фото ее оказалось не так просто

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза опубликовала у себя в сторис в Instagram новый кадр, который вызвал разные эмоции у юзеров сети.

Артистка захотела выяснить мнение фолловеров, поэтому загрузила свежий кадр. В небольшом ролике Глюкоза снимает себя на камеру, примерив свитер с высоким горлом и обтягивающие джинсы. Певице была интересна реакция людей, однако многим поклонникам узнать на новом фото Глюкозу оказалось не так уж и просто.

Многие отметили, что артистка очень непохожа на себя и кардинально отличается от фотографий в записях на странице. Обильные фильтры, фотошоп или ни грамма ретуши – никто так и не понял, что это было, однако это только прибавило популярности кадрам с Глюкозой в главной роли. -0-