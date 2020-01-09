Глюкозу перепутали с ее 13-летней дочерью на фото с отдыха

Глюкоза. Фото из Instagram
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Глюкоза поделилась на своей странице в Instagram трогательным семейным снимком и озадачила пользователей сети.
Артистка поздравила своих подписчиков с Рождеством и опубликовала семейное фото со своими двумя дочками: 13-летней Лидией и 9-летней Верой. Подписчики оказались в восторге от кадра из жаркой страны, однако были озадачены увиденным.
Многие не смогли сразу понять, где на снимке Глюкоза, а где ее старшая дочь.
Впрочем, трогательное фото пришлось по вкусу пользователям сети и те поспешили в комментариях выразить свое восхищение. Пост собрал несколько десятков тысяч лайков. -0-