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Калейдоскоп
24 ноября 2021, 11:22

Глюкозу раскритиковали в Instagram за слишком открытый купальник

Глюкоза. Фото из Instagram
Глюкоза. Фото из Instagram

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза недавно разместила в Instagram новый ролик, который вызвал у юзеров разные эмоции.

Артистка представила новые кадры из лета, где звезда забралась в бассейн, примерив слишком открытый купальник. "Скучаю по лету", - подписала пост Глюкоза, однако пользователи раскритиковали знаменитость.

Многие фолловеры посчитали, что наряд певицы оказался слишком открытым и вызывающим. "С каждым новым видео все меньше одежды", "А зачем этот купальник вообще", "Не интересно, и ничем не удивила", - написали юзеры в комментариях. Впрочем, другим кадры пришлись по вкусу, ведь пользователи оставили огромное число лайков. -0-

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