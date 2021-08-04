Глюкозу в ярком бикини на новом фото в Instagram сравнили с роботом

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Глюкоза опубликовала в Instagram недавно пост с отдыха и привлекла внимание пользователей.

Певица разместила кадры с пляжа, где она предстала перед камерой в соблазнительном виде. Глюкоза примерила яркий оранжевый купальник и разместилась у воды. Снимки получились впечатляющими, но небольшой ролик, который шел после фотографий, вызвал неоднозначные эмоции у юзеров.

В кадре Глюкоза медленно поворачивает голову, а ее неестественная поза заставила людей сравнить певицу с роботом. Выглядит очень похоже, что отметили многие фолловеры в комментариях. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал огромное число лайков и отзывов. -0-