Годовалая девочка пленила соцсети своей природной прической (Фото)

24 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Мама милой дочки из Великобритании представила в сети фотографии своего ребенка, который моментально завоевал сердца пользователей. Об этом пишет Daily Mail.

Девочка по имени Лотти Батчелор буквально пленила соцсети, когда люди увидели ее пышные и темные кудрявые волосы. Малышке всего год, однако длина ее густой шевелюры уже достигает середины спины. Мама рассказала, что девочка родилась с аномально густыми и длинными волосами, что удивило родителей и врачей.

Теперь жительница Великобритании счастлива и основательно подошла к ухаживанию за волосами дочки. Она использует разнообразные средства, а также бережно расчесывает природную прическу Лотти каждый день. -0-

Фото Daily Mail