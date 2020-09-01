"Голая" ведущая из Новой Зеландии озадачила телезрителей - фото

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая прогноза погоды смутила зрителей, когда появилась в прямом эфире в очень странном наряде. Об этом пишет издание New Zealand Herald.

История произошла в вечернем выпуске новостей на телеканале Channel 9. Ведущая прогноза погоды Белинда Рассел для выхода в эфир выбрала комбинезон телесного цвета, из-за чего зрителям показалось, что девушка ведет передачу "голой".

Фото Nzherald

Разумеется, такое не прошло мимо пользователей сети, которые принялись бурно обсуждать выходку женщины. -0-