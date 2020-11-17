Гольфист Джон Рам отправил мяч прямо в лунку самым невероятным образом - видео

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в сети появились кадры с тренировки одного из лучших гольфистов мира Джона Рама, который восхитил юзеров. Внимание на видео обратило издание The Guardian.

Спортсмену оставался один удар до лунки, однако мяч предстояло отправить к цели через широкий пруд. Гольфист непродолжительное время сосредотачивается, а затем совершает удар, который уже признали одним из самых невероятных в истории.

Мяч для гольфа быстро летит через пруд, четыре раза ударившись о водную гладь. После этого он оказывается на другом берегу, дугой прокатывается по газону и залетает прямо в лунку. Этот момент восхитил юзеров, которые отметили, что такой удар можно по праву назвать настоящим чудом. -0-