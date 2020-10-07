Гольфистка была в миллиметрах от огромного выигрыша, но что-то пошло не так - видео

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь Reddit загрузил в сеть запись из телешоу Holey Moley, где участники соревнуются за крупную сумму в мини-гольф.

Мужчина рассказал, что его дочь дошла до финала и была близка к выигрышу в $250 тысяч, однако что-то пошло не так. Девушка проиграла и, причем, дело не в ее профессиональных навыках, а в случае.

На кадрах видно, как девушка готовится к удару, а после отправляет мяч для гольфа прямо к лунке. Он прилетает ровно в цель, но буквально за несколько миллиметров останавливается, что, разумеется, вызвало разочарование у гольфистки.

Юзеры поддержали девушку и уверены в том, что ее подставили. Пост быстро собрал более 100 тысяч лайков на Reddit, а многие стали даже строить теории, как девушку лишили победы. "Ставлю сотку, что из лунки дует ветер или возле неё есть магнит, останавливающий мячи", - написал один из пользователей. -0-