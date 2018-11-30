Голландец построил копию Ноева ковчега и собирается на нем в Израиль

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голландский плотник Йохан Хейберс построил копию Ноева ковчега и планирует отправиться на нем из Нидерландов в Израиль. Об этом сообщает Euronews.

Строительство плавсредства длиной 125 м, высотой 22 м и весом 2,5 тыс. т заняло у плотника четыре года и было закончено в 2013 году. Пятипалубное судно может вместить пять тысяч пассажиров. Йохан Хейберс подчеркивает, что в строительстве ковчега принимали участие только непрофессиональные плотники и любители, среди которых были мясник, учитель и парикмахер.

Фото Ark of Noah

Как сообщает сайт National Geographic, после окончания строительства корабль установили в гавани голландского города Дордрехт, на его борту был открыт интерактивный музей, дополненный фигурами животных. В 2016 году Хейберс хотел отправиться на судне в олимпийскую Бразилию, но из-за проблем с безопасностью план пришлось отменить. Также из соображений безопасности доступ посетителей на борт был запрещен, хотя сам строитель уверяет, что ковчег достаточно надежен и прочен.

Фото Ark of Noah

Сейчас Йохан собирает пожертвования для того, чтобы переправить ковчег в самое подходящее для него место - Израиль. Для этого придется тянуть его на буксирах, поскольку у деревянного ковчега нет двигателя.

Йохан Хейберс. Фото AP

Голландский плотник загорелся идеей построить копию библейского ковчега еще в 1993 году, когда прочитал историю о Ное своим детям. Тогда же он начал строительство первого судна, которое заняло у него 13 лет. Однако Йохан был разочарован результатом, поскольку его ковчег оказался в два раза меньше описанного в Библии. Поэтому первое судно он продал и приступил к строительству второго, которое по размерам стало практически полной копией библейского прототипа.

Между тем это не единственная копия ковчега в мире: в 2016 году в одном из парков аттракционов в американском штате Кентукки была открыта 155-метровая реплика.-0-