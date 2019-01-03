Голландский астронавт из космоса позвонил в службу спасения

3 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Голландский астронавт Андре Кейперс случайно позвонил из космоса в американскую службу спасения. При попытке связаться с Космическим центром Джонсона в Хьюстоне он вместо 9011 набрал 911, сообщает Newsweek.
Как объяснил сам Кейперс, правильно набрать номер ему помешала невесомость. На следующий день после звонка он получил электронное письмо, в котором спрашивалось, по какой причине он обращался в службу спасения.
Спасатели прибыли в комнату, где установлено оборудование для связи между Землей и станцией.-0-
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