21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек дала интервью, в котором рассказала о состоянии своего здоровья. Ее слова приводит портал Variety.

В разговоре с журналистом голливудская актриса сделала неожиданное заявление о своем здоровье. Сальма Хайек призналась, что в апреле прошло года едва не умерла из-за коронавируса. Знаменитость не хотела афишироватьэто и рассказывать о тяжелом состоянии. В интервью она уточнила, что врач просил ее лечь в больницу, однако звезда предпочла остаться дома. "Мой врач умолял меня отправиться в больницу, потому что мне было очень плохо. Я ответила: "Нет, спасибо, лучше я умру дома"", - сообщила Сальма Хайек.

Голливудская актриса пробыла в изоляции семь недель и смогла побороть заболевание, однако, по ее словам, все еще испытывает слабость и быстро утомляется. К слову, это не помешало вернуться Сальме Хайек к работе. -0-