 Голливудские актрисы, которые стали знаменитыми еще в детстве

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Новости
11:09
В Славгородском районе на проезжую часть из грузовика высыпалась тонна зерна
Регионы
11:09
В Шарковщинском районе трое мужчин похитили водонапорную башню
Происшествия
11:05
Хренин: силы спецопераций - элита и гордость Вооруженных Сил Беларуси
Общество
11:00
В Новогрудском районе из-за детской шалости с огнем сгорела 60-тонная скирда сена
Происшествия
10:58
В Минске за выходные задержаны 22 нетрезвых водителя
Регионы
10:57
Французский стрелок Жан Кикампуа стал олимпийским чемпионом в стрельбе из пистолета
Спорт
10:54
Тимановская вместо помощи своей команде устроила хайп там, где его не могло быть - Новиков
Общество
10:52
Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин
Общество
10:45
В Украине из-за непогоды обесточено более 500 населенных пунктов
В мире
10:44
Белорус Юрий Щербацевич вышел в финал олимпийского турнира по стрельбе
Спорт
10:36
Гомельчанин получил ожоги при попытке потушить пожар в гараже
Происшествия
10:34
Футболисты сборной Беларуси в сентябре сыграют в Казани
Спорт
10:29
Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожар в районе турецкого Мармариса
Общество
10:28
Пленэр по изготовлению декоративных скульптур из камня пройдет в Столбцах
Культура
10:26
В Беларуси за выходные в ДТП погибли 5 человек
Происшествия
10:18
"Бобруйскагромаш" планирует поставить крупную партию техники в Польшу
Экономика
10:18
"Краснодар" Виктора Гончаренко проиграл футболистам "Химок" в чемпионате России
Спорт
10:11
Под Лидой фура переехала лежавшего на дороге мужчину
Происшествия
10:06
В Браславском районе легковушка врезалась в дерево - два человека госпитализированы
Происшествия
09:58
В Жлобинском районе легковушка врезалась в столб - водитель и пассажир в больнице
Происшествия
09:54
В Полтавской области в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе 6 детей
В мире
09:51
В Витебской области автомобиль насмерть сбил велосипедистку
Происшествия
09:39
В Полоцком районе горел дачный дом
Происшествия
09:31
Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска
Спорт
09:26
Медовый спас отпразднуют на Голубой кринице в Славгородском районе 13 и 14 августа
Афиша
09:16
Минское "Динамо" не удержало победу над "Слуцком" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
09:12
ВОЗ: в странах без вакцин увеличиваетcя риск появления новых штаммов
В мире
09:11
Положение о консервации госимущества утверждено в Беларуси
Экономика
09:04
Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
Общество
09:02
Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,7 тыс. фур
Общество
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Калейдоскоп
02 августа 2021, 10:16
Голливудские актрисы, которые стали знаменитыми еще в детстве
Р
асскажем о пяти актрисах, которые обрели славу еще в детском возрасте, и, повзрослев, продолжили успешную карьеру в киноиндустрии.
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Посольство Беларуси рекомендует воздержаться от посещения районов Турции с лесными пожарами
БПЦ рассматривает вопрос получения священниками дополнительного педагогического образования
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Санэпидслужба обновила список мест, где ограничено или запрещено купание
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