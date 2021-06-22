Голливудский актер ошарашил сеть своим внешним видом

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сети появились фото голливудского актера Брендана Фрейзера, которые вызвали неоднозначную реакцию у юзеров сети. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

Знаменитый актер появился на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке и ошарашил всех своим внешним видом. Брендан Фрейзер пришел на мероприятие в классическом костюме и галстуке, но даже это не помогло отвести внимание от его частично облысевшей головы, а также значительно пополневшего тела.

Брендан Фрейзер. Фото DailyMail

Звезда успешных голливудских картин, по информации издания, специально прибавил в весе для новой роли. Люди неоднозначную восприняли фото Брендана Фрейзера и отметили, что ни одна роль не стоит здоровья. Впрочем, кадры приобрели популярность и вызвали бурное обсуждение среди пользователей. -0-