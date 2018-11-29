Голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые женился

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный американский режиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино в возрасте 55 лет впервые женился, сообщает британское издание The Daily Mail.
Избранницей Тарантино стала 35-летняя израильская певица и модель Даниэлла Пик. Скромная церемония состоялась в Лос-Анджелесе (США), после чего пара отпраздновала знаменательное событие в одном из заведений Беверли-Хиллз.
В прошлом Тарантино не раз заявлял, что никогда не женится, поскольку все свое время посвящает работе. Однако в 2017 году стало известно о помолвке режиссера с Даниэллой Пик, с которой он познакомился в 2009 году на премьерном показе фильма "Бесславные ублюдки".
Квентин Тарантино является одним из наиболее ярких представителей современного авторского кино. Его фильмы отличаются нелинейной структурой повествования, переосмыслением культурно-исторического процесса и эстетизацией насилия. Мировая слава пришла к Тарантино после картины "Криминальное чтиво" (1994), которая принесла ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший сценарий. В числе его известных работ картины "Бешеные псы" (1992), "Джеки Браун" (1997), "Убить Билла" (в двух частях, 2003-2004), "Бесславные ублюдки" (2009), "Джанго освобождённый" (2012) и "Омерзительная восьмерка" (2015).-0-
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