Голодный хаски вмиг стал мемом и рассмешил миллионы юзеров сети

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Британии опубликовала в соцсетях фотографии своего питомца, который быстро привлек внимание пользователей. Внимание на кадры обратило издание Medialeaks.

Женщина по имени Анна Данфорд является владелицей двух уморительных хаски по кличке Мишка и Балу. Питомцы каждый день радуют и веселят всю семью, но недавняя выходка одного из песиков прославила животное на все соцсети.

Девушка однажды накладывала собакам угощение, когда заметила странное поведение Балу. Тот уткнулся носом в закрытую дверь, а после и вовсе начал облизывать стекло. Таким образом он пытался настоять на том, чтобы его впустили, однако девушка достала телефон и смогла сделать уморительные кадры.

После хозяйка поделилась фото в соцсетях и двухлетний хаски вмиг стал мемом, рассмешив миллионы юзеров сети. Люди были удивлены такому поведению питомца, однако не упустили возможности придумать массу уморительных шуток. Неудивительно, что пост приобрел популярность, а совсем скоро на просторах сети можно будет встретить множество мемов с участием хаски по кличке Балу. -0-

Фото Medialeaks