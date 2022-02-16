Голодный кот знает, как намекнуть хозяину на обед - смешное видео!

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный ролик удалось записать семейной паре из Канады. Кадры разместили на YouTube.

Мужчина отдыхал в свой выходной, когда к нему подошел кот и уселся рядом. Супруга мужчины принялась снимать происходящее на видео. Пушистик сначала смотрел на хозяина, а потом предпринял отчаянную попытку, чтобы получить еду.

Голодный кот знал, как намекнуть хозяину, что хочется есть, ведь в следующий момент он укусил мужчину. Возгласы канадца сделали кадры, которые и без того уже посмотрели огромное число раз, еще более забавными.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ