Голодный пес едва не спалил дом хозяев в США (Видео)

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США поделился в сети видео, которое вмиг привлекло внимание пользователей. Внимание на кадры обратило издание FOX.

Хозяин питомца оставил его одного дома, а сам повез детей в школу. Через некоторое время голодный пес воспользовался ситуацией и попытался добраться до еды рядом с газовой плитой. Песику удалось достать вкусняшку, однако лапой он зацепил одну из конфорок.

Зажегся огонь и сработала пожарная сигнализация. Спасатели выехали на место, а также предупредили владельца дома о пожаре. Благо, пламя удалось оперативно потушить, а жилище не пострадало. Как оказалось, за несколько дней до инцидента мужчина посадил собаку на диету, потому что тот набрал несколько лишних килограмм. -0-