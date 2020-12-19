Головокружительное видео: режиссер случайно сбросил телефон с высоты в 500 метров

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильский режиссер Эрнесто Галиотто захотел запечатлеть природную красоту океана и островов, поэтому на легкомоторном самолете отправился в полет. Об этом пишет издание Globo.

Для съемки он выбрал несколько камер, а в один из моментов решил запечатлеть пейзаж на свой телефон. Мужчина вытащил руку с гаджетом в окно, но не учел сильный ветер, который и вырвал смартфон из хватки человека.

Телефон с включенной камерой продолжил снимать, пока летел около 500 метров вниз. Удивительно, но камера гаджета от удара о землю не отключилась. Позже мужчина решил найти устройство с помощью приложения, а головокружительные кадры загрузил в сеть. -0-