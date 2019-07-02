Голову Тутанхамона выставят на аукцион в Лондоне

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скульптурное изображение головы египетского фараона Тутанхамона (правил в 1351-1342 годы до н.э.) будет выставлено на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC .

Изваяние из коричневого кварцита высотой 28,5 см было обнаружено в Долине Царей. Тутанхамон изображен в образе бога солнца Амона, земным воплощением которого считался молодой правитель. Возможно, голова была частью сидящей статуи.

Реликвия, которой более 3 тыс. лет, попала в частную коллекцию Resandro Collection. По мнению одного из ведущих египтологов мира Заки Хаваса, каменный бюст был украден и незаконно вывезен из Карнакского храма в Луксоре.

Скандал вокруг продажи скульптуры не стихает уже более месяца. Цена может достичь $5,1 млн.

Министерство иностранных дел и Министерство по делам древностей Египта в начале июня обратились к организаторам аукциона с требованием вернуть в страну лот. Якобы владельцы должным образом не подтвердили право собственности. Однако устроители аукциона не вняли доводам Каира.-0-