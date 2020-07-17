Голубь застыл в воздухе и заставил людей поверить теориям заговора - видео

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина стал свидетелем необычного явление, которое вызвало бурное обсуждение в сети. Кадрами он поделился в Twitter.

В ролике запечатлели странного белого голубя, который просто застыл в воздухе. Несколько прохожих стояли рядом и пытались придумать, как ему помочь. Многие посчитали, что птица застряла в тонких проводах, которые не видно, однако не все стали придерживаться такого мнения.

Comentan que esto ocurrió en Tuluá Valle, una paloma pareciera haber quedado detenida en el tiempo....

Aparentemente no se observan cables donde pudiera estar atorada ¿Que crees que ocurrió aquí?#MisteriosChingones pic.twitter.com/BGJ9NeReaG — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ ® (@Hechizero_38) July 9, 2020

Некоторые пользователи сети высказались в комментариях и стали говорить о том, что это реальное подтверждение теорий заговора и "сбоя матрицы". "Голубь как будто застрял между двух реальностей", "Для этой птицы гравитации точно не существует", "Определенно, голубь стал жертвой ошибки в матрице", - написали пользователи в комментариях. Пост быстро набрал популярность и стал предметом обсуждения в сети. -0-