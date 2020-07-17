Голубь застыл в воздухе и заставил людей поверить теориям заговора - видео

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина стал свидетелем необычного явление, которое вызвало бурное обсуждение в сети. Кадрами он поделился в Twitter.
В ролике запечатлели странного белого голубя, который просто застыл в воздухе. Несколько прохожих стояли рядом и пытались придумать, как ему помочь. Многие посчитали, что птица застряла в тонких проводах, которые не видно, однако не все стали придерживаться такого мнения.
Comentan que esto ocurrió en Tuluá Valle, una paloma pareciera haber quedado detenida en el tiempo....— ★·.·´HeChIzErO`·.·★ ® (@Hechizero_38) July 9, 2020
Aparentemente no se observan cables donde pudiera estar atorada ¿Que crees que ocurrió aquí?#MisteriosChingones pic.twitter.com/BGJ9NeReaG
Некоторые пользователи сети высказались в комментариях и стали говорить о том, что это реальное подтверждение теорий заговора и "сбоя матрицы". "Голубь как будто застрял между двух реальностей", "Для этой птицы гравитации точно не существует", "Определенно, голубь стал жертвой ошибки в матрице", - написали пользователи в комментариях. Пост быстро набрал популярность и стал предметом обсуждения в сети. -0-