Голуби проникли в самолет и устроили переполох перед вылетом - видео

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии пассажиры авиалайнера не на шутку перепугались, когда перед самым вылетом в самолет ворвались голуби и устроили переполох. Кадры инцидента опубликовал у себя в Twitter журналист Нирнай Капур.

Мужчина рассказал, что два голубя проникли на борт воздушного судно прямо перед тем, как то собиралось отправиться на взлет. Птицы летали по салону, а бортпроводники и пассажиры пытались безуспешно поймать их голыми руками.

Когда "безбилетников" удалось словить, самолет отправился в рейс, но прибыл в пункт назначения на полчаса позже.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам авиалайнера, а юзеры сети принялись шутить в комментариях: "Похоже, голуби решили устроить перелет в место потеплее", "Голуби шарят и тоже решили воспользоваться благами цивилизации", "Птицам тоже хочется на море, а лететь далеко".-0-