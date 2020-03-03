Голуби проникли в самолет и устроили переполох перед вылетом - видео

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии пассажиры авиалайнера не на шутку перепугались, когда перед самым вылетом в самолет ворвались голуби и устроили переполох. Кадры инцидента опубликовал у себя в Twitter журналист Нирнай Капур.
Мужчина рассказал, что два голубя проникли на борт воздушного судно прямо перед тем, как то собиралось отправиться на взлет. Птицы летали по салону, а бортпроводники и пассажиры пытались безуспешно поймать их голыми руками.
#Shocking बर्ड-हिट की समस्या से जूझ रहे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 28 फरवरी को जयपुर, उड़ने के लिए तैयार खड़े @goairlinesindia के विमान में दो कबूतर घुसे। कुछ दिन पहले भी यहां बर्ड-हिट के वजह से #goair के विमान के इंजन में आग लग गयी थी। @indiatvnews @AAI_Official @DGCAIndia https://t.co/u9WfJ0mbWN pic.twitter.com/TXMSex4lf5— Nirnay Kapoor (@nirnaykapoor) February 29, 2020
Когда "безбилетников" удалось словить, самолет отправился в рейс, но прибыл в пункт назначения на полчаса позже.
Авиакомпания принесла извинения пассажирам авиалайнера, а юзеры сети принялись шутить в комментариях: "Похоже, голуби решили устроить перелет в место потеплее", "Голуби шарят и тоже решили воспользоваться благами цивилизации", "Птицам тоже хочется на море, а лететь далеко".-0-