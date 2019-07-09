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Гонки "тираннозавров" устроили в США

Калейдоскоп 09.07.2019 | 15:18
Фото Fox11
Фото Fox11

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ипподроме в штате Вашингтон прошел очень необычный забег, передает Fox11.

На старт в американском городе Оберн вышли более двух десятков человек в костюмах тираннозавров.

Необычный забег с 25 участниками был организован компанией, которая специализируется на борьбе с грызунами и насекомыми. Несколько динозавров упали во время прохождения дистанции, а победил "тираннозавр" под номером 13.

Для большего привлечения аудитории, забег транслировали онлайн и на канале, посвященному скачкам. -0-

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видео, развлечения, соревнования, США
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