Гонки "тираннозавров" устроили в США

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ипподроме в штате Вашингтон прошел очень необычный забег, передает Fox11 .

На старт в американском городе Оберн вышли более двух десятков человек в костюмах тираннозавров.

Необычный забег с 25 участниками был организован компанией, которая специализируется на борьбе с грызунами и насекомыми. Несколько динозавров упали во время прохождения дистанции, а победил "тираннозавр" под номером 13.

Для большего привлечения аудитории, забег транслировали онлайн и на канале, посвященному скачкам. -0-