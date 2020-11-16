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Калейдоскоп
16 ноября 2020, 11:20

Гоночного голубя продали в Бельгии за 1,6 млн евро

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одного из самых быстрых голубей в стране продали с аукциона в Бельгии за рекордную сумму. Об этом сообщает Reuters.

Покупатель из Китая заплатил за двухлетнюю самку по кличке Новая Ким 1,6 млн евро, что стало новым рекордом торгов. Владелец птицы оказался в небольшой растерянности после таких новостей, однако рад подобному стечению обстоятельств.

Ранее рекорд принадлежал голубю по прозвищу Армандо, которого продали в 2019 году за 1,25 млн евро. К слову, оба рекорда принадлежат покупателям из КНР. Эксперты отмечают, что за несколько последних лет в Поднебесной возросла популярность голубиных гонок, из-за чего вырос спрос и цены на этих птиц. -0-

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