Гонщик спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 км/ч и спас себе жизнь - видео

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот мотогонок MotoGP Маверик Виньялес спрыгнул с мотоцикла на огромной скорости. Кадры заезда опубликовали в Instagram гонки.

Гонка пилота проходила нормально, пока тормоза у его байка не отказали. Тогда мужчина пошел на отчаянный шаг и спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час. Такое решение, по всей видимости, спасло ему жизнь, ведь когда транспорт отправился в свободный заезд - врезался в ограждение и загорелся.

В свою очередь, пилот не получил значительных травм. Он немного прокатился по асфальту, а затем самостоятельно встал и отправился на пит стоп. -0-