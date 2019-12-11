Google показал, что чаще всего в сети искали белорусы в 2019 году

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.Google подвел итоги 2019 года и назвал список тем и личностей, которые больше всего заинтересовали белорусов. Рейтинг был опубликован на официальном сайте корпорации.

В 2019 году больше всего белорусы искали в Google информацию об умершей в апреле Юлии Началовой. На втором месте расположилась Анастасия Заворотнюк. В пятерку также вошли запросы о 8 сезоне "Игры Престолов" и Евровидение 2019. Пятерку замкнул Владимир Зеленский.

Помимо всего прочего, белорусов интересовал сериал от HBO "Чернобыль", а также перепись населения в Беларуси. В 2019 году среди фильмов белорусы чаще всего искали "Мстители. Финал", "Джокер" и "Однажды в Голливуде".

Чаще всего купить в сети белорусы хотели вентилятор, за ним авто из Германии, а затем кондиционер. -0-