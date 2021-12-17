Google представит миру новую модель очков дополненной реальности

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Google продемонстрировала свою обновленную разработку под названием Google Glass. Об этом пишет издание Arstechnica.

По информации издания, проект корпорации получил нового руководителя, который будет следить за созданием программного обеспечения для устройства. По всей видимости, компания намерена обновить свой продукт и в скором времени выйти с ним на рынок.

Впрочем, это не отменяет того факта, что взглянуть на мир через очки дополненной реальности можно будет очень скоро, а увидеть устройство можно уже сейчас.

К слову, Google оказалась одной из первых компаний, которая стала заниматься разработкой девайсов для дополненной реальности. В 2014 году компания выпустила свою первую AR-гарнитуру Google Glass.-0-