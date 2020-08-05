Google создал новый дудл, посвященный борьбе с коронавирусом

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google на своей главной странице разместила новый дудл, который напоминает об необходимости соблюдать правила безопасности во время пандемии.

Пользователь, кликнув на "дополнение", может получить актуальную и проверенную информацию о коронавирусе. Таким способом компания хочет напомнить юзерам о простых действиях, которые позволят обезопасить себя и своих близких.

С помощью дудла Google акцентирует внимание на том, что защита и соблюдение дистанции поможет сохранить здоровье. Также таким способом компания намерена предоставить пользователям самую важную информацию по COVID-19. -0-