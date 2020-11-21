Горилла оказала помощь птице, которая врезалась в стекло (Видео)

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный случай запечатлели в вольере местной гориллы посетители зоопарка в Австралии. Кадры опубликовали на YouTube.

Авторы ролика рассказали, что в прозрачное стекло места обитания гориллы врезалась птица. Пернатый упал на землю и какое-то время не двигался. Люди уже подумали, что птица не поднимется, однако ей на помощь подоспела горилла.

Сначала животное осматривает птицу, а после аккуратно берет ее и подталкивает, чтобы заставить взлететь. В конечном итоге птичка пошевелила крыльями и показала, что жива. Тогда горилла оставила ее и ушла по своим делам. -0-