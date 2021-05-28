"Горизонт завален!" Леди Гага показала свою фигуру в необычном ракурсе

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Леди Гага опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.

Певица уже наслаждается теплыми днями на берегу моря и не стесняется делиться оттуда пикантными кадрами. На этот раз Леди Гага примерила синее бикини и разместилась перед камерой спиной. Такой необычный ракурс помог знаменитости продемонстрировать стройные ноги и подтянутую фигуру, что, конечно, не осталось без внимания фолловеров.

Пост Леди Гаги собрал более трех миллионов лайков, а также множество разнообразных комментариев. Одни восхитились фигурой певицы, а другие принялись шутить: "До пляжа не добралась", "На фото горизонт завален)", "Зачем ты заняла тротуар?)". -0-