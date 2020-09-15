Город в России атаковали полчища насекомых - видео

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Красноярска оказались в полном замешательстве, когда на город обрушилось бессчетное количество насекомых. Люди делятся кадрами в социальных сетях.

По информации экспертов, на город обрушилось полчища тли, который в этот период массово мигрируют. Пока неизвестно, почему насекомые опустились на город, однако местные жители не в восторге от новых "соседей".

В одном ролике отчетливо видно, как мошки облепили машины и огромным слоем лежат на тротуаре. Кроме этого, можно заметить, как множество насекомых летают в воздухе, из-за чего людям приходится прикрывать глаза, рот и нос. Эксперты уверяют, что крылатая тля, которая атаковала город, никоим образом не опасна для человека и исчезнет при понижении температуры воздуха. -0-