Гороскоп на 2019 год Овен

Удачный 2019 год ожидает представителей знака Овен. Все будет очень хорошо в личной жизни и в карьере. Энергия и жизненные силы обязательно помогут Овнам провести год незабываемо и продуктивно. Важно в 2019 году чаще отдыхать как физически, так и морально.

Гороскоп на 2019 год Телец

2019 год окажется удачным временем для представителей знака Телец. В карьере вас ожидает успех и повышение в должности, в любви – страсть и много положительных эмоций. В новом году Тельцам стоит проявлять себя и самосовершенствоваться. В этом могут помочь книги и медитации. Здоровье весь год не будет подводить вас, если вы будете беречь себя.

Гороскоп на 2019 год Близнецы

Спокойный 2019 год будет у Близнецов. Представители знака будут двигаться вверх по карьерной лестнице, знакомиться с интересными людьми и проводить время рядом с близкими. Здоровье не будет подводить, поэтому Близнецы могут смело заниматься собой и наслаждаться благополучием.

Гороскоп на 2019 год Рак

2019 год станет временем стабильности у представителей знака Рак. Это будет лучшим временем для размышлений, единения с собой и медитации. Хорошие эмоции будет приносить время, проведенное в окружении семьи. В карьере на смену трудностям придет спокойствие, а вот в отношениях 2019 год станет временем принятия решений. Некоторые Раки выберут укрепление отношений со своей второй половиной, некоторые же разорвут связи и начнут искать новые. Здоровье неприятных сюрпризов не предвещает.

Гороскоп на 2019 год Лев

Плодотворный 2019 год ждет представителей знака Лев. Таланты будут раскрываться, на работе будет спокойно. Возможна командировка, в которой удастся и поработать, и завести знакомства, и как следует отдохнуть. В личной жизни Львов в 2019 году царит стабильность. Главное – не спешить с выводами и решениями. Здоровье не будет подводить Львов весь год.

Гороскоп на 2019 год Дева

2019 год для Дев обещает быть полным чувств и эмоций. На работе вас ожидает стабильность, а в личной жизни – страсть, искренность и тепло. Все начинания в 2019 году будут положительно отражаться на представителях знака и их окружении. Год принесет большое количество знакомств. Здоровье Дев потребует внимания: нужно вовремя укрепить иммунитет и поддерживать себя с помощью спорта.

Гороскоп на 2019 год Весы

Вы давно хотели перемен в своей жизни, и именно их принесет вам 2019 год. Будьте готовы к новым судьбоносным встречам и знакомствам. В этом году в центре всеобщего внимания – только вы. Все вопросы и насущные проблемы решаться сами собой. Счастье и забота не будут покидать ваш дом на протяжении всего года.

Гороскоп на 2019 год Скорпион

Скорпионам весь год придется отстаивать свое мнение. Это принесет результат. Доверьтесь себе и своим чувствам, постарайтесь не поддаваться влиянию людей, которым может быть выгодно ваше поражение. Во второй половине года все неприятности и споры исчезнут, вы обретете гармонию с окружающим вас миром и самим собой.

Гороскоп на 2019 год Стрелец

В 2019 году вы станете сильны и независимы. Не тратьте время впустую. От каждого решения будет зависеть, что вас будет ожидать в дальнейшем. Вы, наконец, сумеете разобраться с вопросами, беспокоившими вас в течение уходящего года.

Гороскоп на 2019 год Козерог

2019 год станет временем открытий. Однако не торопитесь: спешка и бескомпромиссность могут завести в тупик в решении важных вопросов. Наиболее тяжелой окажется середина года, так как именно в это время велика вероятность полной переоценки ценностей, смена жизненных ориентиров.

Гороскоп на 2019 год Водолей

Целеустремленность и настойчивость – вот те качества, которые станут вашими лучшими союзниками в 2019 году. Вас ждет время открытий и преображений. Вы получите шанс реализовать как давние идеи, так и новые мечты, которые подчас и вам самим, и окружающим будут казаться чем-то из области фантастики.

Гороскоп на 2019 год Рыбы

В 2019 году Рыбы сумеют освободиться от прошлого, которое крепко привязывало к себе и не давало места новому. В душе произойдут важные перемены. Внутренние противоречия, долгое время терзавшие вас, исчезнут, а им на смену придет четкое осознание того, куда двигаться дальше и кого выбирать в "попутчики".

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