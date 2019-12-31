Гороскоп на 2020 год

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 31 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:32 Семеро пострадавших в ДТП под Псковом встретят Новый год в больнице Происшествия
13:24 В Казахстане иностранцы смогут находиться без регистрации до 30 дней В мире
13:15 Доллар и евро на торгах 31 декабря подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:03 Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 января прямые телефонные линии Общество
12:57 Украшают елку ретро-игрушками, не избегают разговоров о политике - как депутаты встречают Новый год Общество
12:51 Александр Юревич стал главным тренером футболистов юношеской сборной Беларуси Спорт
12:51 Гороскоп на 2020 год Калейдоскоп
12:35 В Гродно Дед Мороз вплавь пересек Неман, чтобы поздравить город с Новым годом Регионы
12:30 Лукашенко и Путин вновь созвонились и обсудили тему поставок углеводородов Президент
12:18 В Мозырском районе гостья украла у сельчанина спрятанные в стеклянной банке сбережения Происшествия
12:18 WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах Технологии
12:04 Очередной мини-офис банка ВТБ (Беларусь) с банкоматом нового поколения открылся в Минске Экономика
12:01 РЕПОРТАЖ: Как доброе печенье помогло найти работу людям с ментальными расстройствами Регионы
11:59 Цены на некоторые марки сигарет в Беларуси повышаются с 1 января Экономика
11:54 Подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде будет доступна для физлиц с 5 января Общество
11:44 В России изготовят для стран СНГ медаль к 75-летию Победы В мире
11:42 Эпидемиологи дали советы для безопасного новогоднего застолья Общество
11:39 Проект БОКК помог расширить соцуслуги для нуждающихся в Минской и Гродненской областях Регионы
11:36 В Витебске в 2020 году запустят 13 троллейбусов на автономном ходу Регионы
11:32 Ветрено и +3°С будет в Беларуси 1 января Общество
11:19 Число безвизовых туристов в Брестской области за год выросло почти вдвое Регионы
11:16 Заместителем генпрокурора назначен Дмитрий Гора Общество
11:08 В Канаде отменены около 200 рейсов из-за непогоды В мире
11:06 В Украине запретят использовать животных в госцирках В мире
11:05 Нацбанк определил задачи на 2020 год Экономика
10:59 Вспышка пневмонии неизвестного происхождения зафиксирована в Китае В мире
10:57 ОАЦ изменил инструкцию о регистрации доменов .by и .бел Технологии
10:55 В Гомельской области возросло число подростковых преступлений в сфере оборота наркотиков Происшествия
10:48 Работники птицефабрики в Шкловском районе подозреваются в хищении Происшествия
10:47 ФОТОФАКТ: Акция "Наши дети" прошла в Витебском областном роддоме Регионы
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
31 декабря 2019, 12:51

Гороскоп на 2020 год

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Новый год"
Украшают елку ретро-игрушками, не избегают разговоров о политике - как депутаты встречают Новый год
В Гродно Дед Мороз вплавь пересек Неман, чтобы поздравить город с Новым годом

Гороскоп на 2020 год Овен

В наступающем году Овнов ждут значительные перемены как в карьере, так и в "амурных" делах. Конечно, никто не застрахован от мелких неудач и неурядиц, но не стоит на них зацикливаться. Тем более, что судьба благосклонна к представителям знака и всячески бережет их от серьезных неприятностей. Постарайтесь не растеряться и вовремя словить удачу за хвост, ведь в новом году таких шансов будет несколько.

Гороскоп на 2020 год Телец

Год для Тельцов обещает быть удачным, поэтому под бой курантов не бойтесь загадывать даже самые невероятные желания. А лучше - составьте список планов на будущее, чтобы четко представлять свои цели. Не удивляйтесь, если в 2020 году начнут исполняться желания, которые вы загадали давно. На любовном фронте ожидаются "американские горки", поэтому не обойдется без страстей и эмоциональных всплесков. Зато работа не подведет - там все будет стабильно.

Гороскоп на 2020 год Близнецы

В новом году звезды сулят Близнецам существенные перемены во всех сферах жизни. Не отказывайтесь от всего нового, что стремится прийти в вашу жизнь. Финансовое благополучие и любовь - отличная комбинация для построения счастливой жизни. Только здоровье может немного пошаливать, поэтому, кидаясь в омут с головой, помните, что иногда нужно и отдыхать.

Гороскоп на 2020 год Рак

Предстоящий год для Раков окажется вполне спокойным. Больше всего времени и сил будет требовать работа. Что поделать, если хотите добиться высот в профессии - придется попотеть. Только не забывайте, что отдыхать и расслабляться тоже нужно. Проводите больше времени с близкими людьми, они жаждут вашего внимания. К счастью, жизнь не будет казаться рутиной, ведь звезды подготовили для представителей знака много маленьких, но неожиданных сюрпризов.

Гороскоп на 2020 год Лев

Для большинства представителей знака год будет очень плодотворным. Вряд ли стоит ждать кардинальных изменений в карьере, зато в личной жизни ждут существенные перемены в лучшую сторону. Это касается как свободных, так и семейных Львов. Одни встретят свою любовь, у других отношения заиграют яркими красками. Следите за эмоциональным состоянием. Чтобы здоровье не подводило, научитесь не воспринимать все близко к сердцу.

Гороскоп на 2020 год Дева

Представителей знака ждет очень интересный и наполненный событиями год. Если вы мечтаете о любви, будьте уверены, что у вас будет шанс ее обрести. Работа подкинет немало хлопот, как и здоровье. Однако при возникновении трудностей важно не расстраиваться, а активно браться за их разрешение. Тем более, что близкие люди будут рады помочь вам в любой ситуации.

Гороскоп на 2020 год Весы

Уже в начале года Весы почувствуют ветер перемен. Хотите что-то изменить в своей жизни? Тогда действуйте! Главное - не бояться и четко представлять свои цели. Не ждите от cудьбы подарков, но будьте уверены, что вы сможете получить от нее желаемое, если будете усердно трудиться.

Гороскоп на 2020 год Скорпион

Если вы мечтали о тихой и спокойной жизни, знайте, что у Судьбы на ваш счет другие планы. Год обещает быть богатым на новые знакомства и рабочие поездки. Особенно "горячей" порой станет лето: оно будет наполнено романтикой и новыми впечатлениями. Возможно возрождение угасшей любви.

Гороскоп на 2020 год Стрелец

В целом 2020-й год будет удачным для Стрельцов. У вас получится найти то направление деятельности, которое не просто захлестнет вас с головой, но еще и окажется весьма доходным. В остальных сферах жизни стоит ожидать много сюрпризов, в том числе и на любовном фронте. Готовьтесь практически весь год находиться в водовороте событий. В общем, скучно точно не будет.

Гороскоп на 2020 год Козерог

Новый год обещает стать временем проявления скрытых талантов. Стоит избегать ситуаций, связанных с риском, но и не упускать моментов, когда все же необходимо предпринимать серьезные действия. Амбиции Козерогов должны помочь им добиться многих целей. Тем более, что звезды будут всячески этому способствовать. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, особенно, когда дело касается любви и отношений.

Гороскоп на 2020 год Водолей

В 2020-м году у Козерогов появятся отличные возможности для карьерного роста. Звезды выстроятся таким образом, что у вас будет много шансов зарекомендовать себя в своем деле. Неплох год и для выстраивания романтических отношений. При этом важно научиться разграничивать все сферы жизни таким образом, чтобы все они находились в балансе.

Гороскоп на 2020 год Рыбы

Рыбам в 2020-м году стоит сконцентрироваться на любимом деле: оно поможет отвлечься от обыденных вещей и не впасть в уныние. Важно также научиться используете внутреннюю энергию правильно, чтобы добиться успехов в делах и не "заработать" эмоционального выгорания. Звезды советуют планировать все дела наперед, а также делать все возможное, чтобы укрепить отношения с друзьями, родными и близкими людьми.

Гороскопы на день неделю и месяц смотрите у нас на сайте

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
гороскоп развлечения
Новости рубрики Калейдоскоп
Наташа Королева. Фото из Instagram Наташа Королева экспериментирует со своим внешним видом - видео
Фото The Express Эксперт раскрыл лайфхак, как летать бизнес-классом бесплатно
Ляйсан Утяшева. Фото из Instagram Ляйсан Утяшева изменилась в новой фотосессии до неузнаваемости
Вера Брежнева. Фото из Instagram Поклонники не узнали Веру Брежневу без макияжа
Фото из архива NASA В Лаосе нашли следы крупного астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет назад
Фото Mirror Меган Маркл и принц Гарри намерены встретить Новый год в особняке русского олигарха
Главное
Фото из архива В Беларуси упростили административные процедуры. Что меняется для водителей, усыновителей и иностранцев?
События года - 2019 в Беларуси. Выбор БЕЛТА
Утверждены цены на газ и тарифы на электричество с 1 января
Белинвестбанк и IFC согласовали увеличение лимита торгового финансирования
Топ-новости
Лукашенко и Путин вновь созвонились и обсудили тему поставок углеводородов
Нацбанк определил задачи на 2020 год
МАРТ о предновогодней торговле: цены на ключевые товары не выросли
Ветеранам и пострадавшим в годы войны окажут материальную помощь в честь 75-летия Победы
Эпидемиологи дали советы для безопасного новогоднего застолья
Гороскоп на 2020 год
Украшают елку ретро-игрушками, не избегают разговоров о политике - как депутаты встречают Новый год
Минск в 16-й раз примет Рождественский турнир любителей хоккея
Ветрено и +3°С будет в Беларуси 1 января
Александр Юревич стал главным тренером футболистов юношеской сборной Беларуси
РЕПОРТАЖ: Как доброе печенье помогло найти работу людям с ментальными расстройствами
ОАЦ изменил инструкцию о регистрации доменов .by и .бел
"В умелых руках звучит как оркестр" - одаренной молодежи подарили ценную арфу
Праздничный стол и убранство: как в старину отмечали Новый год
Беларусь стала главным гостем 4-й международной выставки культурных индустрий в Хайнани
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.