Гороскоп на 2020 год

В наступающем году Овнов ждут значительные перемены как в карьере, так и в "амурных" делах. Конечно, никто не застрахован от мелких неудач и неурядиц, но не стоит на них зацикливаться. Тем более, что судьба благосклонна к представителям знака и всячески бережет их от серьезных неприятностей. Постарайтесь не растеряться и вовремя словить удачу за хвост, ведь в новом году таких шансов будет несколько.
Год для Тельцов обещает быть удачным, поэтому под бой курантов не бойтесь загадывать даже самые невероятные желания. А лучше - составьте список планов на будущее, чтобы четко представлять свои цели. Не удивляйтесь, если в 2020 году начнут исполняться желания, которые вы загадали давно. На любовном фронте ожидаются "американские горки", поэтому не обойдется без страстей и эмоциональных всплесков. Зато работа не подведет - там все будет стабильно.
В новом году звезды сулят Близнецам существенные перемены во всех сферах жизни. Не отказывайтесь от всего нового, что стремится прийти в вашу жизнь. Финансовое благополучие и любовь - отличная комбинация для построения счастливой жизни. Только здоровье может немного пошаливать, поэтому, кидаясь в омут с головой, помните, что иногда нужно и отдыхать.
Предстоящий год для Раков окажется вполне спокойным. Больше всего времени и сил будет требовать работа. Что поделать, если хотите добиться высот в профессии - придется попотеть. Только не забывайте, что отдыхать и расслабляться тоже нужно. Проводите больше времени с близкими людьми, они жаждут вашего внимания. К счастью, жизнь не будет казаться рутиной, ведь звезды подготовили для представителей знака много маленьких, но неожиданных сюрпризов.
Для большинства представителей знака год будет очень плодотворным. Вряд ли стоит ждать кардинальных изменений в карьере, зато в личной жизни ждут существенные перемены в лучшую сторону. Это касается как свободных, так и семейных Львов. Одни встретят свою любовь, у других отношения заиграют яркими красками. Следите за эмоциональным состоянием. Чтобы здоровье не подводило, научитесь не воспринимать все близко к сердцу.
Представителей знака ждет очень интересный и наполненный событиями год. Если вы мечтаете о любви, будьте уверены, что у вас будет шанс ее обрести. Работа подкинет немало хлопот, как и здоровье. Однако при возникновении трудностей важно не расстраиваться, а активно браться за их разрешение. Тем более, что близкие люди будут рады помочь вам в любой ситуации.
Уже в начале года Весы почувствуют ветер перемен. Хотите что-то изменить в своей жизни? Тогда действуйте! Главное - не бояться и четко представлять свои цели. Не ждите от cудьбы подарков, но будьте уверены, что вы сможете получить от нее желаемое, если будете усердно трудиться.
Если вы мечтали о тихой и спокойной жизни, знайте, что у Судьбы на ваш счет другие планы. Год обещает быть богатым на новые знакомства и рабочие поездки. Особенно "горячей" порой станет лето: оно будет наполнено романтикой и новыми впечатлениями. Возможно возрождение угасшей любви.
В целом 2020-й год будет удачным для Стрельцов. У вас получится найти то направление деятельности, которое не просто захлестнет вас с головой, но еще и окажется весьма доходным. В остальных сферах жизни стоит ожидать много сюрпризов, в том числе и на любовном фронте. Готовьтесь практически весь год находиться в водовороте событий. В общем, скучно точно не будет.
Новый год обещает стать временем проявления скрытых талантов. Стоит избегать ситуаций, связанных с риском, но и не упускать моментов, когда все же необходимо предпринимать серьезные действия. Амбиции Козерогов должны помочь им добиться многих целей. Тем более, что звезды будут всячески этому способствовать. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, особенно, когда дело касается любви и отношений.
В 2020-м году у Козерогов появятся отличные возможности для карьерного роста. Звезды выстроятся таким образом, что у вас будет много шансов зарекомендовать себя в своем деле. Неплох год и для выстраивания романтических отношений. При этом важно научиться разграничивать все сферы жизни таким образом, чтобы все они находились в балансе.
Рыбам в 2020-м году стоит сконцентрироваться на любимом деле: оно поможет отвлечься от обыденных вещей и не впасть в уныние. Важно также научиться используете внутреннюю энергию правильно, чтобы добиться успехов в делах и не "заработать" эмоционального выгорания. Звезды советуют планировать все дела наперед, а также делать все возможное, чтобы укрепить отношения с друзьями, родными и близкими людьми.