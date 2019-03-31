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Гороскоп на апрель 2019 года

Калейдоскоп 31.03.2019 | 12:28
Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на апрель 2019 года Овен

Насыщенный событиями апрель ожидает представителей знака Овен. Жизнь будет кипеть: вас ожидает много интересных встреч и событий. Уделите внимание своей второй половинке. Не забывайте о спорте, например, велопрогулках.

Гороскоп на апрель 2019 года Телец

Благоприятный апрель ожидает Тельцов. На работе все будет складываться очень хорошо: вас обязательно поддержит и начальство, и коллеги. Не бойтесь действовать и раскрывать в себе новые таланты. Счастье и уют будут сопутствовать Тельцам весь апрель, поэтому просто наслаждайтесь временем со своей половинкой.

Гороскоп на апрель 2019 года Близнецы

Апрель для Близнецов обещает быть щедрым на эмоции и знания. Звезды советуют не терять время и отправляться за курсы языка. Также будьте внимательны к своей второй половинке и ждите сюрпризов. Чтобы не заболеть, старайтесь одеваться по сезону и занимайтесь спортом.

Гороскоп на апрель 2019 года Рак

Апрель — прекрасное время для представителей знака Рак. Новые начинания принесут вам успех и счастье. На работе вас ждут полезные знакомства, поэтому не упустите свой шанс. А дома наслаждайтесь нежностью. Ваша половинка будет очень стараться порадовать вас.

Гороскоп на апрель 2019 года Лев

Благоприятный месяц ожидает представителей знака Лев. Вы обязательно преуспеете на работе, если будете усердно трудиться. Будьте внимательны к своему партнеру, смело принимайте знаки внимания, подарки. Чередуйте работу и отдых.

Гороскоп на апрель 2019 года Дева

Девы в апреле будут максимально трудоспособны. На работе все будет получаться наилучшим образом. Звезды советуют представителям знака проводить как можно больше времени дома. Чтобы избежать нервного напряжения, попробуйте медитировать по вечерам.

Гороскоп на апрель 2019 года Весы

В апреле у Весов будет желание развиваться и семимильными шагами идти к своей цели. Наконец-то придет понимание того, что вы не тратите свое время и силы впустую. Очень важно на пути к желаемому успеху не забывать о своих родных и близких, уделять им часть своего свободного времени.

Гороскоп на апрель 2019 года Скорпион

Скорпионы тонко чувствуют, что именно сейчас они могут изменить свою жизнь к лучшему. В их руках все карты! Закройте все старые вопросы и делайте все, что в ваших силах для собственного развития.

Гороскоп на апрель 2019 года Стрелец

Апрель принесет Стрельцам не только продвижение по карьерной лестнице, но и долгожданную атмосферу тепла и взаимопонимания дома. Постарайтесь придерживаться равновесия и гармонии в этих сферах.

Гороскоп на апрель 2019 года Козерог

В апреле Козерогам придется определиться, кому они действительно могут доверять. Тут надо проявить осторожность, чтобы потом не переживать. Кроме того, среди близких людей находится тот, кто действительно вас понимает. Прислушайтесь к его советам.

Гороскоп на апрель 2019 года Водолей

Апрель даст Водолеям возможность укрепить свои позиции на рабочем месте. У вас появится шанс не только добиться поставленной цели, но и решить наболевший денежный вопрос. Сомнения, которые терзали вас раньше, нужно оставить.

Гороскоп на апрель 2019 года Рыбы

В апреле Рыбам придется усиленно тренировать свое терпение. Ко всему относитесь философски - к концу месяца все проблемы растают без следа. Распределите силы для решения трех основных задач месяца: общение с близкими, работа и подготовка к отпуску.

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