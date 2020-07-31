Гороскоп на август 2020 года Овен

Грядущий месяц для Овнов готовит множество сюрпризов и возможностей, которые необходимо реализовать. Август благоволит представителям знака, поэтому можно смело приступать к выполнению дел, которые откладывались в дальний ящик. Риск будет оправдан.

Благоприятные дни: 1, 3, 5, 14, 21, 27

Неблагоприятные дни: 2, 6, 12, 17, 22, 29

Гороскоп на август 2020 года Телец

Август для Тельцов подготовил перемены, которые значительно повлияют на сложившийся уклад вашей жизни. В этот период важно не волноваться и с разумом относиться к принимаемым решениям. Также будет не лишним прислушаться к своей интуиции, которая поможет направить Тельцов по правильному пути.

Благоприятные дни: 3, 6, 9, 13, 19, 25

Неблагоприятные дни: 1, 5, 11, 17, 22, 29

Гороскоп на август 2020 года Близнецы

Близнецы в августе станут объектом зависти, ведь в отношениях и на работе они будут на высоте. Не нужно бояться принимать сложные решения. Внимательно присматривайтесь к личностям, мотивы которых вам не известны. В этом деле представителям знака поможет интуиция и действительно холодная голова.

Благоприятные дни: 1, 4, 9, 15, 26, 29

Неблагоприятные дни: 2, 6, 13, 19, 24, 30

Гороскоп на август 2020 года Рак

В августе звезды советуют Ракам выйти из тени и заявить о себе. Важно в это время быть готовым не бросаться в авантюры, хоть они и будут успешны. Чуточку эгоизма пойдет вам на пользу и позволит обнаружить в своем окружении людей, которые паразитируют на вашей доброте и отзывчивости. Не исключено, что вас ждет дальняя поездка, которая принесет массу положительных эмоций.

Благоприятные дни: 1, 3, 10, 18, 25, 29

Неблагоприятные дни: 2, 5, 11, 15, 21, 28

Гороскоп на август 2020 года Лев

В августе у Львов уровень популярности будет на максимуме, из-за чего вы станете нужны везде. На работе все решения принимаются только с вашим участием, а в семье всем нужен именно ваш совет. В это время важно грамотно планировать свое время.

Благоприятные дни: 2, 5, 8, 14, 18, 25

Неблагоприятные дни: 3, 6, 7, 16, 22, 29

Гороскоп на август 2020 года Дева

Август от Дев потребует решительности и рациональности. У людей вокруг вас возникнут проблемы, которые потребуют вмешательства, однако стоит проявить небольшое безразличие. Будьте осторожны с незнакомцами - не стоит им рассказывать о своих планах и сокровенных мечтах.

Благоприятные дни: 1, 5, 13, 19, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 6, 17, 25, 28, 30

Гороскоп на август 2020 года Весы

Август потребует быстрого принятия решений, которое может быть очень трудным для сомневающихся Весов. В этот период важно быть открытым новому и смело идти к переменам. Также август станет для представителей знака своеобразным трамплином в будущее. Смело отказывайтесь от отношений, которые себя изжили, однако не стройте грандиозных планов.

Благоприятные дни: 2, 6, 11, 17, 25, 30

Неблагоприятные дни: 1, 4, 9, 14, 22, 29

Гороскоп на август 2020 года Скорпион

Август у Скорпионов будет наполнен удачей и успехом. Во всех делах вас ждет благоприятное завершение, которое скажется не только на вашем положении, но и кошельке. Стоит быть готовыми к поездкам, а также внимательно присмотреться к партнерам, ведь на горизонте замаячит интересный человек.

Благоприятные дни: 3, 6, 11, 15, 18, 24

Неблагоприятные дни: 2, 7, 10, 14, 21, 27

Гороскоп на август 2020 года Стрелец

В августе у Стрельцов обострятся их творческие качества, которые можно будет реализовать в полной мере. Важно сохранять искренность и продемонстрировать свои способности. Звезды советуют рисковать, ведь шанс благополучного стечения обстоятельств очень велик.

Благоприятные дни: 2, 7, 13, 19, 25, 29

Неблагоприятные дни: 1, 6, 9, 15, 22, 27

Гороскоп на август 2020 года Козерог

Козерогам в августе стоит быть готовым к насыщенным и неординарным событиям. Изменения ждут во всех сферах жизни и они значительно улучшат ваше положение и толщину кошелька. В августе могут исполниться все мечты, но стоит проявить упорство и смелость, чтобы проделать путь к ним.

Благоприятные дни: 1, 5, 11, 19, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 4, 14, 23, 27, 30

Гороскоп на август 2020 года Водолей

В августе Водолеев ждут интересные и насыщенные события. Важно помнить, что не все ситуации вы сможете контролировать, поэтому стоит надеяться на волю случая и занимать выжидательную позицию. Работа потребует всего вашего внимания.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 17, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 6, 11, 14, 26, 30

Гороскоп на август 2020 года Рыбы

Август для Рыб выдастся очень напряженным, ведь им не стоит ждать сторонней помощи при решении рабочих и семейных проблем. Впрочем, этот опыт сделает вас только сильнее, а лучшие союзники в сложный период - интуиция и легкая эмоциональность.

Благоприятные дни: 1, 5, 14, 19, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 4, 9, 13, 23, 30

Гороскопы на день неделю и месяц смотрите у нас на сайте