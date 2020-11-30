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30 ноября 2020, 15:10

Гороскоп на декабрь 2020

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на декабрь 2020 года Овен

В декабре Овнам придется в полной мере научиться балансировать между работой и личной жизнью. Желание большого заработка будет велико, однако не стоит отправлять на задний план свое счастье. Старайтесь придерживаться "золотой середины" и все получится.

Благоприятные дни: 2, 6, 13, 19, 24, 30

Неблагоприятные дни: 1, 8, 11, 16, 22, 27

Гороскоп на декабрь 2020 года Телец

Тельцов в декабре ждет загруженный работой месяц, однако по завершению всех дел вы испытаете такое наслаждение, которое подарит силы. Кроме этого, успешные проекты, завершенные к концу года, значительно повлияют на ваше финансовое положение - в положительную сторону.

Благоприятные дни: 1, 5, 9, 15, 22, 28

Неблагоприятные дни: 3, 6, 13, 17, 24, 29

Гороскоп на декабрь 2020 года Близнецы

В жизни Близнецов все будет складываться наилучшим образом, однако стоит ожидать незначительных проблем и трудностей. Решить эти вопросы помогут советы окружающих, однако не стоит следовать им на 100% - выбирайте свой путь.

Благоприятные дни: 1, 7, 11, 15, 24, 29

Неблагоприятные дни: 4, 8, 13, 18, 21, 28

Гороскоп на декабрь 2020 года Рак

Декабрь для Раков выдастся спокойным, однако некоторые трудности могут возникнуть на работе. Все зависит только от вас, ведь грамотное планирование и проявленный профессионализм помогут улучшить финансовое и карьерное положение.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 16, 22, 25

Неблагоприятные дни: 2, 7, 13, 19, 23, 27

Гороскоп на декабрь 2020 года Лев

Львы в декабре смогут насладиться долгожданным покоем и размеренной жизнью. Вас ждут существенные финансовые поступления, которые в идеале стоит потратить на себя. Это поможет не только приобрести незабываемые впечатления, но и повысить самооценку.

Благоприятные дни: 2, 7, 11, 19, 22, 29

Неблагоприятные дни: 3, 8, 14, 20, 28, 30

Гороскоп на декабрь 2020 года Дева

В декабре у Девы будет полно сил и энергии, которые она сможет направить на реализацию своих планов или улучшении положения на работе. С вами удача, которая благоволит представителям знака. Вы и сами это почувствуете, поэтому сможете свернуть горы.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 17, 23, 28

Неблагоприятные дни: 3, 9, 13, 18, 21, 25

Гороскоп на декабрь 2020 года Весы

В декабре Весы будут непоколебимы, ведь их прекрасное настроение не сможет испортить ничто. Вы уверенно движетесь к своей профессиональной цели, а также неподражаемы в отношениях со своей второй половинкой.

Благоприятные дни: 5, 8, 11, 15, 19, 22

Неблагоприятные дни: 1, 6, 13, 17, 23, 28

Гороскоп на декабрь 2020 года Скорпион

В декабре Скорпионам стоит ожидать того, что в работе и семейной жизни придется рассчитывать только на себя. Впрочем, вы очень сильны и сможете преодолеть любые трудности. В конце месяца ситуация изменится: вас попросят о помощи, не отказывайтесь и обязательно предоставьте поддержку.

Благоприятные дни: 3, 7, 11, 17, 24, 29

Неблагоприятные дни: 1, 5, 9, 15, 19, 25

Гороскоп на декабрь 2020 года Стрелец

В декабре Стрельцы смогут организовать себе долгожданный отдых, который вы захотите разделить с близкими. Все будет складываться наилучшим образом. Как на работе, так и в семье потребуется ваше внимание. Это также прекрасное время, чтобы пообщаться с друзьями и пойти в спортзал.

Благоприятные дни: 2, 6, 11, 14, 17, 22

Неблагоприятные дни: 4, 8, 15, 19, 24, 29

Гороскоп на декабрь 2020 года Козерог

В декабре представители знака задумаются о своем профессиональном и любовном положении. Вам захочется что-то изменить, однако не стоит принимать поспешных решений. Благоприятно повлияет на ваше состояние и положительный исход событий изменения во внешности. Реализуйте то, что так давно хотели, не отмахивайтесь от своих желаний.

Благоприятные дни: 1, 3, 11, 17, 22, 27

Неблагоприятные дни: 6, 9, 16, 19, 24, 29

Гороскоп на декабрь 2020 года Водолей

В декабре представители знака Водолей должны быть сдержаны и проявить усердие. Смирение и мягкость могут перевернуть любую ситуацию в вашу пользу. Старайтесь не конфликтовать и помните, что вы управляете эмоциями, а не они вами.

Благоприятные дни: 1, 8, 11, 16, 20, 28

Неблагоприятные дни: 3, 7, 15, 19, 22, 26

Гороскоп на декабрь 2020 года Рыбы

Декабрь сулит Рыбам значительное улучшение финансового положения, что поможет реализовать свои давние желания. В это время стоит сохранять спокойствие и не входить в кураж, ведь вы можете с легкостью все потратить на ненужные покупки, о чем сильно пожалеете.

Благоприятные дни: 1, 6, 10, 16, 19, 22

Неблагоприятные дни: 3, 13, 15, 21, 25, 29

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