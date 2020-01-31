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31 января 2020, 10:45

Гороскоп на февраль 2020 года

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на февраль 2020 года Овен

Февраль 2020 года для Овнов станет удачным. Представителей этого знака ждет множество приятных событий и встреч, а хорошее настроение сыграет ключевую роль в достижении успеха, однако стоит быть внимательными и не впускать в ближайшее окружение людей, которые стремятся к личной выгоде.

Благоприятные дни: 1, 3, 11, 17, 21, 27

Неблагоприятные дни: 2, 5, 7, 13, 19, 25

Гороскоп на февраль 2020 года Телец

В феврале звезды благоволят Тельцам. Они способны достичь поставленных целей, однако на этом пути не обойдется без неудач и трудностей. Но не стоит паниковать, ведь эти испытания только укрепят ваше стремление и позволят достичь большого успеха.

Благоприятные дни: 6, 10, 14, 21, 26, 29

Неблагоприятные дни: 1, 2, 8, 16, 20, 21

Гороскоп на февраль 2020 года Близнецы

Февраль для Близнецов готовит кучу всего нового. Месяц будет насыщенным и принесет много позитивных и удачных моментов. В этот период представители знака могут кардинально изменить жизнь в лучшую сторону, но не обойдется и без трудностей.

Благоприятные дни: 3, 8, 16, 18, 26, 28

Неблагоприятные дни: 5, 9, 14, 22, 27, 29

Гороскоп на февраль 2020 года Рак

В начале февраля Раки проведут тщательный разбор сделанных дел. Вы займетесь исправлением ошибок, но в целом месяц будет стабильным и приятным. С вами рядом удача, однако, стоит проявлять упорство и быть более амбициозными - тогда достигнете желанной цели.

Благоприятные дни: 1, 7, 14, 21, 27, 28

Неблагоприятные дни: 3, 6, 13, 19, 24, 29

Гороскоп на февраль 2020 года Лев

Февраль готовит Львам множество испытаний, однако нет ничего того, с чем бы вы не справились. Финансовое положение будет нелегким, однако ваше упорство поможет это исправить. Будьте готовы к серьезному разговору со второй половинкой и к значительным изменениям в отношениях.

Благоприятные дни: 2, 5, 10, 14, 20, 22

Неблагоприятные дни: 1, 7, 11, 15, 24, 29

Гороскоп на февраль 2020 года Дева

Февраль для Дев выдастся напряженным. Здесь стоит проявить сдержанность и довериться своему опыту и интуиции. Будьте осторожны с малознакомыми людьми, а также составьте четкий план действий не только в работе, но и в отношениях.

Благоприятные дни: 2, 5, 8, 12, 20, 23

Неблагоприятные дни: 3, 7, 10, 14, 17, 20

Гороскоп на февраль 2020 года Весы

Все ваши планы в феврале исполняться, принесут хорошие плоды, однако стоит не перенапрягаться и не забывать об отдыхе. Ваша энергия поможет продвинуться в работе на ступеньку выше, а мнения близких людей - принять правильное решение.

Благоприятные дни: 2, 6, 10, 16, 20, 29

Неблагоприятные дни: 1, 3, 7, 14, 24, 25

Гороскоп на февраль 2020 года Скорпион

В феврале Скорпионам стоит быть слишком принципиальными, лучше проявить свои коммуникативные качества. Это поможет улучшить авторитет на работе и атмосферу в отношениях. Есть вероятность встретить вторую половинку в конце месяца.

Благоприятные дни: 1, 4, 24, 20, 25, 26

Неблагоприятные дни: 2, 3, 7, 10, 11, 22

Гороскоп на февраль 2020 года Стрелец

Февраль для Стрельцов будет напряженным. В этот момент важно проявить спокойствие и контролировать свои эмоции. Высок риск травмы, поэтому не перенапрягайтесь и берегите себя, а также будьте внимательны: не рассказывайте свои планы незнакомцам, иначе они не сбудутся.

Благоприятные дни: 1, 3, 7, 10, 22, 28

Неблагоприятные дни: 2, 6, 11, 15, 23, 29

Гороскоп на февраль 2020 года Козерог

Февраль для Козерогов будет насыщен разными моментами: приятными, и не очень. В это время главное не терять веру в себя и не переутомляться. Оптимизм ваш верный спутник, который приведет к светлому будущему и поможет достичь заветной цели.

Благоприятные дни: 2, 5, 10, 14, 27, 29

Неблагоприятные дни: 1, 3, 11, 12, 13, 22

Гороскоп на февраль 2020 года Водолей

В феврале Водолеям стоит проявить в своих делах больше ответственности, но не браться за чужие. Ваши поспешные решения могут выйти боком и усложнят жизнь. Лучше больше времени уделить семье и близким.

Благоприятные дни: 5, 10, 13, 16, 20, 21

Неблагоприятные дни: 1, 3, 8, 9, 14, 25

Гороскоп на февраль 2020 года Рыбы

У Рыб в феврале все будет спокойно и размеренно. Не стоит втягиваться в подозрительные авантюры, иначе велик шанс забыть о гармонии. В этом месяце представители знака настроены на то, чтобы тщательно обдумать свое будущее.

Благоприятные дни: 10, 14, 20, 22, 25, 29

Неблагоприятные дни: 1, 2, 4, 12, 17, 26

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