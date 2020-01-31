Гороскоп на февраль 2020 года Овен

Февраль 2020 года для Овнов станет удачным. Представителей этого знака ждет множество приятных событий и встреч, а хорошее настроение сыграет ключевую роль в достижении успеха, однако стоит быть внимательными и не впускать в ближайшее окружение людей, которые стремятся к личной выгоде.

Благоприятные дни: 1, 3, 11, 17, 21, 27

Неблагоприятные дни: 2, 5, 7, 13, 19, 25

Гороскоп на февраль 2020 года Телец

В феврале звезды благоволят Тельцам. Они способны достичь поставленных целей, однако на этом пути не обойдется без неудач и трудностей. Но не стоит паниковать, ведь эти испытания только укрепят ваше стремление и позволят достичь большого успеха.

Благоприятные дни: 6, 10, 14, 21, 26, 29

Неблагоприятные дни: 1, 2, 8, 16, 20, 21

Гороскоп на февраль 2020 года Близнецы

Февраль для Близнецов готовит кучу всего нового. Месяц будет насыщенным и принесет много позитивных и удачных моментов. В этот период представители знака могут кардинально изменить жизнь в лучшую сторону, но не обойдется и без трудностей.

Благоприятные дни: 3, 8, 16, 18, 26, 28

Неблагоприятные дни: 5, 9, 14, 22, 27, 29

Гороскоп на февраль 2020 года Рак

В начале февраля Раки проведут тщательный разбор сделанных дел. Вы займетесь исправлением ошибок, но в целом месяц будет стабильным и приятным. С вами рядом удача, однако, стоит проявлять упорство и быть более амбициозными - тогда достигнете желанной цели.

Благоприятные дни: 1, 7, 14, 21, 27, 28

Неблагоприятные дни: 3, 6, 13, 19, 24, 29

Гороскоп на февраль 2020 года Лев

Февраль готовит Львам множество испытаний, однако нет ничего того, с чем бы вы не справились. Финансовое положение будет нелегким, однако ваше упорство поможет это исправить. Будьте готовы к серьезному разговору со второй половинкой и к значительным изменениям в отношениях.

Благоприятные дни: 2, 5, 10, 14, 20, 22

Неблагоприятные дни: 1, 7, 11, 15, 24, 29

Гороскоп на февраль 2020 года Дева

Февраль для Дев выдастся напряженным. Здесь стоит проявить сдержанность и довериться своему опыту и интуиции. Будьте осторожны с малознакомыми людьми, а также составьте четкий план действий не только в работе, но и в отношениях.

Благоприятные дни: 2, 5, 8, 12, 20, 23

Неблагоприятные дни: 3, 7, 10, 14, 17, 20

Гороскоп на февраль 2020 года Весы

Все ваши планы в феврале исполняться, принесут хорошие плоды, однако стоит не перенапрягаться и не забывать об отдыхе. Ваша энергия поможет продвинуться в работе на ступеньку выше, а мнения близких людей - принять правильное решение.

Благоприятные дни: 2, 6, 10, 16, 20, 29

Неблагоприятные дни: 1, 3, 7, 14, 24, 25

Гороскоп на февраль 2020 года Скорпион

В феврале Скорпионам стоит быть слишком принципиальными, лучше проявить свои коммуникативные качества. Это поможет улучшить авторитет на работе и атмосферу в отношениях. Есть вероятность встретить вторую половинку в конце месяца.

Благоприятные дни: 1, 4, 24, 20, 25, 26

Неблагоприятные дни: 2, 3, 7, 10, 11, 22

Гороскоп на февраль 2020 года Стрелец

Февраль для Стрельцов будет напряженным. В этот момент важно проявить спокойствие и контролировать свои эмоции. Высок риск травмы, поэтому не перенапрягайтесь и берегите себя, а также будьте внимательны: не рассказывайте свои планы незнакомцам, иначе они не сбудутся.

Благоприятные дни: 1, 3, 7, 10, 22, 28

Неблагоприятные дни: 2, 6, 11, 15, 23, 29

Гороскоп на февраль 2020 года Козерог

Февраль для Козерогов будет насыщен разными моментами: приятными, и не очень. В это время главное не терять веру в себя и не переутомляться. Оптимизм ваш верный спутник, который приведет к светлому будущему и поможет достичь заветной цели.

Благоприятные дни: 2, 5, 10, 14, 27, 29

Неблагоприятные дни: 1, 3, 11, 12, 13, 22

Гороскоп на февраль 2020 года Водолей

В феврале Водолеям стоит проявить в своих делах больше ответственности, но не браться за чужие. Ваши поспешные решения могут выйти боком и усложнят жизнь. Лучше больше времени уделить семье и близким.

Благоприятные дни: 5, 10, 13, 16, 20, 21

Неблагоприятные дни: 1, 3, 8, 9, 14, 25

Гороскоп на февраль 2020 года Рыбы

У Рыб в феврале все будет спокойно и размеренно. Не стоит втягиваться в подозрительные авантюры, иначе велик шанс забыть о гармонии. В этом месяце представители знака настроены на то, чтобы тщательно обдумать свое будущее.

Благоприятные дни: 10, 14, 20, 22, 25, 29

Неблагоприятные дни: 1, 2, 4, 12, 17, 26

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