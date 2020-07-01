Гороскоп на июль 2020 года Овен

В июле Овнов ждет много позитивных моментов, которые привнесут в жизнь уверенность практически во всем. Решатся давние бытовые проблемы, а отношения с противоположным полом укрепятся. По бюджету Овнов в июле могут ударить долги, которые придется возвращать. В работе возможна командировка, которой вы не очень будете рады, однако это позволит продвинуться по карьерной лестнице еще ближе к заветной цели.

Благоприятные дни: 4, 8, 14, 20, 29

Неблагоприятные дни: 1, 2, 12, 22, 30

Гороскоп на июль 2020 года Телец

В июле у Тельцов будет множество вопросов, которые потребует молниеносных решений. Это скажется на моральном состоянии, однако не стоит опускать руки. Нужно продолжать двигаться, ведь впереди вас ждет успех. Июль для Тельцов в работе будет размеренным и спокойным. Рассчитывать на положительное влияние упорной работы не стоит, поэтому звезды рекомендуют взять отпуск и привести в порядок свои нервы.

Благоприятные дни: 1, 2, 5, 14, 22

Неблагоприятные дни: 3, 8, 13, 28, 29

Гороскоп на июль 2020 года Близнецы

Середина лета для Близнецов будет наполнена множеством приятных эмоций и знакомств. В это время лучше замедлить темп, вдохнуть полной грудью и отдохнуть, ведь не за горами перспективы, которые потребуют всего вашего внимания. В июле на работе Близнецам может показаться, что вас кто-то хочет подсидеть, однако ваш опыт и профессионализм составят серьезную конкуренцию оппоненту.

Благоприятные дни: 6, 12, 17, 19, 25

Неблагоприятные дни: 1, 4, 10, 15, 30

Гороскоп на июль 2020 года Рак

Июль для Раков выдастся непростым во всех планах. Работа потребует внимания больше, чем обычно, а времени на отдых практически не останется, однако все это поможет преодолеть ваша настойчивость, опыт и верные соратники. На работе у Раков в июле ожидается конкуренция. В этот период важно хорошо выполнять свою работу и после этого незамедлительно последует успех.

Благоприятные дни: 1, 3, 9, 14, 29

Неблагоприятные дни: 2, 6, 10, 15, 30

Гороскоп на июль 2020 года Лев

В июле Львов ждет очень много разных эмоций и серьезные обстоятельства, которые могут в лучшую или худшую сторону повлиять на жизнь. Время все расставит по местам. В июле главная преграда в достижении заветной цели на рабочем поприще – лень.

Благоприятные дни: 2, 6, 15, 19, 23

Неблагоприятные дни: 3, 10, 12, 24, 30

Гороскоп на июль 2020 года Дева

В июле Дев ждет множество перемен. Стоит быть готовыми к тому, что не все они будут в лучшую сторону, а все, что вы запланировали, не будет идти по плану. Важно не впадать в депрессию, а продолжать действовать - тогда вас ждет успех. Для поднятия настроения звезды рекомендуют окунуться в личную жизнь или поменять имидж.

Благоприятные дни: 1, 7, 10, 15, 25

Неблагоприятные дни: 2, 4, 14, 19, 29

Гороскоп на июль 2020 года Весы

Июль с первого дня начнет проверять Весы на прочность. В этот период представителям знака важно не отчаиваться и действовать. Вам потребуется помощь. Вы сможете ее найти в лице близких. Относитесь ко всему с позитивом. В июле Весам на работе стоит быть предельно внимательными. Существует возможность того, что вас затащат в водоворот чужих ссор, которые позже могут выйти боком.

Благоприятные дни: 1, 2, 7, 9, 24

Неблагоприятные дни: 3, 10, 16, 20, 27

Гороскоп на июль 2020 года Скорпион

В июле Скорпионам стоит быть внимательными и учиться на чужих ошибках. Такое отношение к жизни позволит обойти грабли и больше доверять себе, что приведет к разумным решениям и выводам. Июль благоволит тем Скорпионам, которые уже продолжительное время вынашивают идею своего дела.

Благоприятные дни: 4, 9, 17, 20, 25

Неблагоприятные дни: 1, 2, 15, 29, 30

Гороскоп на июль 2020 года Стрелец

В июле у Стрельцов велик шанс получить предложение о заграничной поездке, которая запомнится на всю жизнь. К концу месяца ждите гостей с приятными новостями и эмоциями. В июле Стрельцам будет дана возможность реализовать свои планы, однако тут важно сохранять молчание и не распространяться о них. В таком случае все получится, а завистники ничего не успеют понять.

Благоприятные дни: 2, 6, 10, 16, 27

Неблагоприятные дни: 1, 3, 9, 12, 13

Гороскоп на июль 2020 года Козерог

Июль Козерогам предоставит массу возможностей, чтобы реализовать все свои планы. В этот период важно определиться с приоритетами и двигаться вперед. На пути будут преграды, однако ваша стойкость поможет их преодолеть, но не исключено, что все это скажется на вашем моральном состоянии.

Благоприятные дни: 4, 10, 17, 22, 30

Неблагоприятные дни: 1, 2, 19, 23, 29

Гороскоп на июль 2020 года Водолей

Начало июля у Водолеев будет напряженным, однако ближе к концу откроются перспективы, о которых вы только могли мечтать. Тут важно ловить момент и смело идти к своей цели. В профессиональной деятельности у Водолеев возможен рост. Престижная должность и заработок принесут радость, но ненадолго, ведь вам придется приложить еще больше усилий, а также пожертвовать личной жизнью.

Благоприятные дни: 3, 6, 20, 22, 26

Неблагоприятные дни: 1, 2, 10, 13, 22

Гороскоп на июль 2020 года Рыбы

Июль Рыбам принесет моменты, которые станут судьбоносными. Не стоит строить большие планы, а также нужно быть готовым к тому, что все закончиться не так, как вы представляли. Перемены пойдут вам на пользу, закалят ваш характер и изменят мировоззрение. В работе Рыбам стоит быть внимательными, а также не злоупотреблять служебным положением.

Благоприятные дни: 2, 5, 10, 14, 22

Неблагоприятные дни: 1, 7, 13, 16, 30

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