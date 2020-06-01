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Калейдоскоп
01 июня 2020, 08:00

Гороскоп на июнь 2020 года

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на июнь 2020 года Овен

Июнь для Овнов принесет значительные перемены в жизни, однако получить их можно будет, только если быть внимательными к мелочам. Перемены могут начаться с приятного знакомства или счастливого случая. В середине месяца можно смело отправляться в путешествие по родной стране.

Благоприятные дни: 1, 5, 13, 15, 19 24

Неблагоприятные дни: 2, 4, 7, 14, 20, 25

Гороскоп на июнь 2020 года Телец

В Июне Тельцы смогут разобраться со своими накопившимися финансовыми вопросами. Вы запросто избавитесь от долгов и неоплаченных счетов, также с вас спадут финансовые обязательства. Все идеи не стоит закидывать в долгий ящик, ведь июнь идеально подойдет для их реализации.

Благоприятные дни: 1, 4, 7, 11, 19, 25

Неблагоприятные дни: 3, 8, 13, 17,21, 29

Гороскоп на июнь 2020 года Близнецы

В июне Близнецам не повредит проявление легкого эгоизма. Окружающие могут воспринимать вашу открытость и отзывчивость, как вашу слабостью, поэтому постараются использовать вас в своих целях. Будьте бдительны!

Благоприятные дни: 6, 9, 13, 17, 21, 26

Неблагоприятные дни: 1, 8, 15, 19, 25, 29

Гороскоп на июнь 2020 года Рак

Удача будет благоволить Ракам в июне. Причем, представителям знака даже не обязательно прилагать усилия. У них все будет получаться легко и просто. Нужные люди, обстоятельства – все будет на вашей стороне.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 15, 21, 27

Неблагоприятные дни: 3, 8, 13, 16, 25, 29

Гороскоп на июнь 2020 года Лев

В июне у Львов будет боевой задор, бодрость и желание довести все дела до блестящего завершения. Однако не стоит идти напролом – проявите гибкость. Обратите внимание на происходящее вокруг и не пренебрегайте полезными советами от близкого окружения.

Благоприятные дни: 5, 9, 11, 16, 24, 29

Неблагоприятные дни: 3, 7, 13, 18, 21, 28

Гороскоп на июнь 2020 года Дева

В июне у Дев могут появиться завистники и недоброжелатели. Столкновения можно избежать, если вы тщательно проанализируете ситуацию и соберете больше информации. Может оказаться, что это слухи, но в противном случае придется действовать.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 14, 25, 29

Неблагоприятные дни: 4, 11, 13, 21, 27

Гороскоп на июнь 2020 года Весы

В июне Весы могут немного расслабиться и сделать то, о чем так давно мечтали. Например, посмотреть онлайн-концерт, устроить уик-энд или встретиться с друзьями – это станет залогом положительных эмоций, которые станут основой для хорошего настроения на весь июнь.

Благоприятные дни: 4, 6, 11, 15, 21, 26

Неблагоприятные дни: 1, 5, 13, 17, 20, 29

Гороскоп на июнь 2020 года Скорпион

Звезды на стороне Скорпионов в июне, поэтому можно не сдерживать себя и проявить искренность в общении с другими людьми. Вам будет сопутствовать удача, также не исключены судьбоносные встречи.

Благоприятные дни: 3, 8, 11, 15,21, 29

Неблагоприятные дни: 1, 4,13, 18, 25, 30

Гороскоп на июнь 2020 года Стрелец

В июне Стрельцам стоит ставить самые большие цели, ведь вам благоволят звезды. Все действия представителей этого знака будут приносить положительный результат, а неправильных решений не будет.

Благоприятные дни: 2, 5, 8, 14, 21, 29

Неблагоприятные дни: 1, 4, 13, 18, 25, 30

Гороскоп на июнь 2020 года Козерог

В июне Козерогам стоит не давать себя в обиду и быть готовыми к тому, что кто-то может потерять чувство меры и начнет вами нагло пользоваться. Решительно пресекайте такое поведение и давайте отпор – это поможет добиться должного уважения.

Благоприятные дни: 1, 5, 8, 17,24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 6, 13, 15, 21, 26

Гороскоп на июнь 2020 года Водолей

В июне Водолеям важно осознать, что они живут в первую очередь для себя, поэтому стоит прекратить всем угождать. Вам стоит научиться говорить "нет". В этом случае представители знака смогут преодолеть все препятствия и решить все вопросы.

Благоприятные дни: 2, 4, 9, 13, 19,25

Неблагоприятные дни: 6, 11, 17, 21, 28, 30

Гороскоп на июнь 2020 года Рыбы

Начало месяца у Рыб будет спокойным - даже получится расслабиться, однако уже ближе к середине июня придут мысли о планах на будущее и их реализации. Не стоит бояться мыслить глобально. Постарайтесь выйти из "зоны комфорта".

Благоприятные дни: 1, 6, 11, 16, 21, 25

Неблагоприятные дни: 3, 9, 13, 18, 27, 29

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