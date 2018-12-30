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Гороскоп на январь 2019 года

Калейдоскоп 30.12.2018 | 09:00
Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на январь 2019 года Овен

Овны в январе станут настойчивыми и действенными. Вам захочется получить новые знания, а после - удивлять коллег профессионализмом. Не бойтесь двигаться вперед, например, запишитесь на курсы. Больше времени уделяйте семье и близким. Они будут очень благодарны и обязательно удивят вас чем-нибудь приятным. Организм Овнов в середине месяца может потребовать релаксации: подарите себе вечер в горячей ванне.

Гороскоп на январь 2019 года Телец

Увлекательный январь ожидает представителей знака Телец. Вы сосредоточитесь на себе и абстрагируетесь от проблем. Возможно, даже сможете раскрыть в себе новый талант. Работа от вас потребует усидчивости и сил для достижения успеха. А вот в отношениях все будет без сюрпризов. Немного уюта, нежных слов и внимание сделают все за вас. А чтобы организм не страдал, а сказал вам "спасибо", отправляйтесь в январе в СПА.

Гороскоп на январь 2019 года Близнецы

Близнецы в январе будут учиться держать себя в руках. Вам в этом поможет вторая половина. На работе, возможно, будет много неприятностей, но уже к концу месяца все станет на свои места. Здоровье сохранить в январе поможет здоровый образ жизни: правильное питание и фитнес.

Гороскоп на январь 2019 года Рак

Прекрасный январь ожидает представителей знака Рак. Вы будете спокойны и довольны жизнью. На работе может появиться много задач, но вы, благодаря своему трудолюбию, обязательно справитесь с ними. Звезды советуют заниматься спортом и ни в коем случае не расстраиваться из-за мелочей.

Гороскоп на январь 2019 года Лев

Домашний и уютный январь ожидает представителей знака Лев. Вы будете много времени находиться с близкими и уделять им должное внимание. На работе в середине месяца ждите повышение. Чтобы услышать в свой адрес такое предложение, усердно трудитесь и будьте внимательны. Вы будете здоровы, никаких неприятностей не предвидится.

Гороскоп на январь 2019 года Дева

Январь станет для Дев временем, проведенным с семьей. На работе все будет происходить лучшим образом, ожидайте хвалы и вознаграждения от начальника. Дома вы будете находить достаточно времени для близких, чему они будут крайне рады. Девы без второй половинки смогут ее обрести во время новогодних праздников. Не переживайте, здоровье в январе вас не подведет.

Гороскоп на январь 2019 года Весы

Вы давно хотели перемен в своей жизни - и именно их принесет вам 2019 год. Будьте готовы к новым судьбоносным встречам и знакомствам. В этом году в центре всеобщего внимания только вы. Все вопросы и насущные проблемы решатся сами собой. Счастье и забота не будут покидать ваш дом на протяжении всего года.

Гороскоп на январь 2019 года Скорпион

Скорпионам весь год придется бороться и отстаивать свое мнение. Но это обязательно принесет нужный результат. Доверьтесь себе и своим чувствам, постарайтесь не поддаваться влиянию людей, которым может быть выгодно ваше поражение. Так вы сможете определить, кто из вашего окружения желает вам неприятностей. Этот разрыв будет болезненным, но рядом вы сможете найти крепкое плечо. Во второй половине года все неприятности и споры исчезнут, вы обретете гармонию с окружающим миром и самим собой.

Гороскоп на январь 2019 года Стрелец

Вы станете более сильными, независимыми и отчетливо почувствуете себя хозяевами своей судьбы. Не потратьте эту возможность впустую. От каждого решения зависит, что вас будет ожидать в дальнейшем. Вы наконец сумеете разобраться с вопросами, беспокоившими в уходящем году.

Гороскоп на январь 2019 года Козерог

2019 год будет представляться вам временем открытий и прозрений. Однако не торопитесь. Спешка и бескомпромиссность могут завести в тупик в решении важных вопросов. Наиболее тяжелой окажется середина года, так как именно в это время велика вероятность полной переоценки ценностей, смены жизненных ориентиров.

Гороскоп на январь 2019 года Водолей

Целеустремленность и настойчивость – вот те качества, которые станут вашими лучшими союзниками в 2019 году. Вас ждет время открытий и преображения. Вы получите шанс реализовать как давние идеи, так и совсем новые мечты, которые подчас и вам самим, и окружающим будут казаться чем-то из области фантастики.

Гороскоп на январь 2019 года Рыбы

В 2019 году Рыбы, наконец, сумеют освободиться от прошлого, которое крепко привязывало к себе и не давало места новому. В душе произойдут важные перемены. Внутренние противоречия, долгое время терзавшие вас, куда-то исчезнут, а им на смену придет четкое осознание того, куда двигаться дальше и кого выбирать в "попутчики". 

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