Гороскоп на май 2019 года Овен

Май для Овнов станет сложным временем. Сдержанность и спокойствие будут лучшими помощниками. Во второй половине месяца дела наладятся, а настроение улучшится. Личная жизнь будет полна сюрпризов. На работе все будет хорошо.

Гороскоп на май 2019 года Телец

Весьма удачный месяц намечается у Тельцов. В мае ждите положительные эмоции от посещения мероприятий. Звезды сулят успех на работе. Этот месяц полностью в вашем распоряжении – он будет полон удачи и счастья.

Гороскоп на май 2019 года Близнецы

Благоприятный май ожидает Близнецов. Все будет складываться хорошо не только в карьере, но и в личной жизни. Медитируйте, чтобы чувствовать себя спокойно, а также питайтесь правильно. Месяц привнесет в жизнь Близнецов гармонию и умиротворение.

Гороскоп на май 2019 года Рак

Не самый благоприятный май ожидается у представителей знака Рак. На работе вы заскучаете в первой половине месяца, но потом будете чувствовать себя бодрее. В личной жизни стоит быть терпимее, чтобы не нарваться на ссоры и неприятные разговоры. Займитесь в мае своим здоровьем.

Гороскоп на май 2019 года Лев

Продуктивный май ждет Львов. Саморазвитие выйдет на первый план. В карьере и личной жизни спокойствие будет лучшим помощником. Постарайтесь находиться в гармонии с собой, тогда месяц пройдет как нельзя лучше.

Гороскоп на май 2019 года Дева

Приятный месяц ожидает представителей знака Девы. Вы будете блистать на работе, заботиться дома и наслаждаться уютом. Избегайте напора со стороны друзей, ведь они будут видеть в вас только жилетку для сброса своего негатива.

Гороскоп на май 2019 года Весы

Из-за того, что Весы внимательно относятся к проблемам окружающих, их часто используют в корыстных целях. В мае Весам захочется отстраниться от чужих проблем и побыть наедине с собой. Используйте свободное время правильно: постарайтесь не тратить его только на домашние дела.

Гороскоп на май 2019 года Скорпион

Скорпион знает, чего хочет от жизни. В мае это будет проявляться особенно ярко. Ваше поведение, знания и мысли произведут впечатление на окружающих - они начнут прислушиваться к вам. Возможно, даже выполнять просьбы, не задавая лишних вопросов.

Гороскоп на май 2019 года Стрелец

Для Стрельцов май - время реванша. Вас будут просить вернуться на предыдущее место работы, напомнят о себе бывшие возлюбленные. В мае вы проявите свои организаторские способности. Все цели будут достигнуты на 100%. Главное, не сомневайтесь в своих силах.

Гороскоп на май 2019 года Козерог

В мае Козерогам придется часто прислушиваться к своей интуиции. Только ваше внутренний голос подскажет верный путь. Замечайте все, что происходит вокруг. Любая деталь или новость могут стать решающим штрихом в достижении цели.

Гороскоп на май 2019 года Водолей

Водолеев май вовлечет в круговорот событий. Вы не будете успевать вникать в происходящее, однако попробовать стоит. Личная жизнь будет радовать: с партнером воцарится взаимопонимание. На работе все будет идти тихо.

Гороскоп на май 2019 года Рыбы

В мае размышляйте о происходящих событиях, работайте над избавлением от вредных привычек. Активная деятельность на работе не приветствуется. Просто переждите момент. В личной жизни май не сулит никаких изменений.

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