Гороскоп на май 2020

Гороскоп на апрель 2020 года Овен

Май для Овнов выдастся не слишком благоприятным, поэтому представителям знака в это время стоит повременить с финансовыми «махинациями». Этот месяц лучше провести спокойно и размеренно, не ища лишних проблем на свою голову.

Благоприятные дни: 1, 5, 20, 22, 27

Неблагоприятные дни: 3, 4, 10, 11, 30

Гороскоп на апрель 2020 года Телец

В мае работа навалится на вас с новой силой, но если вы примите ее и поймете, что с каждым заданием становитесь профессионалом, то к вам придет богатство. Чаще общайтесь со старыми друзьями, ведь в будущем они могут оказать вам помощь, в которой вы будете нуждаться.

Благоприятные дни: 3, 7, 11, 14, 21

Неблагоприятные дни: 1, 12, 25, 26, 27

Гороскоп на апрель 2020 года Близнецы

В мае представителям знака стоит рассчитывать только на свои силы, однако при должном усердии вы сможете достичь заветной цели. Окружение будет всеми силами отвлекать вас, а самая незначительная мелочь может сыграть ключевую роль. Будьте внимательны к деталям.

Благоприятные дни: 2, 4, 11, 15, 22

Неблагоприятные дни: 8, 18, 20, 24, 28

Гороскоп на апрель 2020 года Рак

В мае Ракам будет сопутствовать удача, которая в полной мере проявит себя на протяжении всего месяца. Все вопросы, которые вас волнуют уже долгое время, примут благополучный исход, однако стоит проявить эмоциональную сдержанность и спокойно наслаждаться приятными моментами месяца.

Благоприятные дни: 3, 6, 10, 15, 28

Неблагоприятные дни: 1, 8, 13, 18, 22

Гороскоп на апрель 2020 года Лев

В мае Львы могут быть растеряны, поэтому не стоит принимать жизненно важных решений. Лучше воспользуйтесь советом авторитетных людей, которые со своим опытом точно смогут вам помочь. Новые знакомства не принесут ничего хорошего, поэтому звезды рекомендуют сосредоточиться на работе и создании карьеры.

Благоприятные дни: 2, 10, 12, 15, 22

Неблагоприятные дни: 3, 6, 19, 23, 29

Гороскоп на апрель 2020 года Дева

В мае Девам стоит быть готовыми к благоприятному исходу дел. Звезды вам благоволят, поэтому можно начинать проекты и не полагаться на внешние факторы. С первого взгляда будет казаться, что вы невозмутимы, однако никто не догадывается, с каким трудом вы пришли к цели. Будьте открыты - это поможет завоевать авторитет среди друзей и коллег.

Благоприятные дни: 1, 5, 12, 17, 22

Неблагоприятные дни: 3, 10, 20, 21, 27

Гороскоп на апрель 2020 года Весы

В начале мая Весы должны быть готовы к радостным событиям, например, ко встрече с близкими или романтическому вечеру. В свою очередь, весь месяц ваша жизнь будет больше обычного наполнена общением с людьми, поэтому стоит внимательнее относиться к своим собеседникам.

Благоприятные дни: 5, 11, 17, 21, 25

Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 15, 30

Гороскоп на апрель 2020 года Скорпион

В мае Скорпионы могут рассчитывать на появление в их жизни новых единомышленников, которые помогут реализовать самые амбициозные проекты. Смело ставьте перед собой цели, которые будут реализованы к концу мая. Долговременные проекты могут быть рискованны.

Благоприятные дни: 1, 3, 9, 10, 20

Неблагоприятные дни: 2, 11, 15, 23, 24

Гороскоп на апрель 2020 года Стрелец

Май для Стрельцов будет тяжелым в профессиональном и финансовом планах. Стоит проявить стойкость, с высоко поднятой головой продолжать идти к цели. Друзья помогут добиться позитивного исхода.

Благоприятные дни: 3, 6, 9, 14, 22

Неблагоприятные дни: 1, 2, 10, 18, 26

Гороскоп на апрель 2020 года Козерог

В мае Козероги смогут насладиться чувством свободы. Старые проблемы и люди уже далеко позади, поэтому вы открыты для новых начинаний. В этот месяц звезды рекомендуют провести больше времени с семьей, а людям творческих профессий стоит подготовиться к росту популярности в социальных сетях.

Благоприятные дни: 2, 5, 8, 11, 26

Неблагоприятные дни: 1, 7, 13, 20, 22

Гороскоп на апрель 2020 года Водолей

В мае Водолеи будут хозяевами своей судьбы - только им предстоит решать исход всех событий в жизни. Все зависит от ваших поступков и действий, которые могут оказать как положительное, так и негативное влияние на жизнь.

Благоприятные дни: 3, 7, 10, 16, 23

Неблагоприятные дни: 1, 6, 17, 20, 21

Гороскоп на апрель 2020 года Рыбы

В мае Рыбы будут наполнены амбициями и желанием достичь высоких целей, но звезды все подкорректируют. Они рекомендуют представителям знака взять паузу, сделать глубокий вдох и провести анализ всех прошедших событий. Из этого вы сможете вынести ценные уроки, которые помогут избежать проблем в будущем.

Благоприятные дни: 4, 6, 10, 14, 20

Неблагоприятные дни: 1, 2, 9, 16, 21

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