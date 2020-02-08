Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Овен

Постарайтесь разумно использовать свои денежные средства и не делать импульсивных и не очень нужных покупок. Тогда вашему стабильному финансовому положению ничего не грозит. При обращении с чужими деньгами будьте внимательны и максимально осторожны. В четверг возможны денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Телец

Рискованные вложения денег лучше отложить на будущее. А пока нужно сосредоточиться на работе. Обратите внимание на заманчивое предложение, которое поступит в среду, но не давайте сразу окончательного ответа. В конце недели вы можете получить дополнительный доход.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Близнецы

В понедельник или среду вероятны крупные финансовые поступления. Вы будете востребованы как специалист и получите немало интересных предложений и заказов. Ваши нестандартные идеи принесут прибыль.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Рак

Вы продемонстрируете свое мастерство и талант. И коллеги и начальство проникнутся к вам доверием и уважением. В четверг поступит важная информация, которая поможет вам продвинуться по службе.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Лев

В понедельник лучше не назначать деловых встреч и не решать важные финансовые вопросы. Бюджет на этой неделе может быть весьма ограниченным, поэтому приобретайте только самое необходимое. В пятницу вы можете сделать неправильный выбор, не попадайтесь в ловушку иллюзий.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Дева

Подумайте о будущем. Чтобы весной или летом отдохнуть так, как вам бы этого хотелось, необходимо создать определенный ресурс и уже сейчас начать откладывать деньги.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Весы

Достаточно важная неделя в финансовом плане. В понедельник появится возможность улучшить свое материальное положение. Во второй половине недели вы сможете найти новый источник дохода. С крупными покупками лучше не спешить.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Скорпион

Ваше финансовое положение на этой неделе значительно улучшится. Вам вернут старые долги, появятся новые прибыльные проекты, причем с солидной предоплатой. Так что вы вполне можете приобрести нечто дорогое, что нужно вам или вашему любимому человеку.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Стрелец

На этой неделе вы вполне способны подготовить прочный фундамент для постройки массивного здания собственного благополучия. В первой половине недели ждите интересные предложения о новой работе, их стоит рассмотреть.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Козерог

В течение всей недели в финансовой сфере ваша главная задача - объективно оценить ситуацию и сделать правильный выбор. Не гонитесь за легким заработком и не пытайтесь создать лишь видимость работы.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Водолей

В финансовой сфере вас ожидает некоторое затишье. В ближайшее время дополнительных доходов и премий не ожидается. В пятницу излишняя самоуверенность может привести к ненужным тратам.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Рыбы

Неделя благоприятна для смены работы и повышения квалификации. Во вторник и четверг лучше не назначать деловых встреч, так как вы можете опоздать, что не лучшим образом отразится на ваших отношениях с партнерами.

Гороскопы на каждый день и месяц смотрите у нас на сайте