Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Овен

Не бойтесь активных действий для достижения поставленных перед собой целей: приложенные усилия принесут результат. На работе вероятны изменения к лучшему. Не будьте консерватором, проявите открытость к новому, коммуникабельность, и вы добейтесь успеха. Вам необходимо все время быть в курсе событий, чтобы не пропустить важную информацию. В выходные постарайтесь отодвинуть все свои заботы и повеселитесь от души в кругу друзей или родных.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Телец

Вы сумеете преодолеть препятствия, если будете проявлять эмоциональное спокойствие и настойчивость. Вам необходимо приложить максимум сил и терпения, чтобы не оправдать ожидания недоброжелателей. Выходные постарайтесь провести с чувством внутренней свободы. Не стоит давать обещания помочь и решить чужие проблемы. Постарайтесь не делать поспешных выводов относительно любимого человека.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Близнецы

События, которые происходят вокруг вас, свидетельствует об изменениях в вашей жизни. И это перемены к лучшему. Не исключено, что вы получите выгодное деловое предложение или вам признаются в любви и купят обручальное кольцо. Сосредоточьтесь на самом главном, сейчас не время распылять драгоценные силы по мелочам. В выходные друзья пригласят вас на вечеринку, веселая компания развеет ваши грустные мысли.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Рак

На этой неделе на происходящее следует смотреть философски. Всё вокруг суета сует, вы же можете извлечь нечто полезное для себя, просто наблюдая за развитием событий. Активно участвовать в чужих делах и спорах точно не следует. Если во вторник еще допустим последний всплеск активности, то во второй половине недели это может обернуться конфликтными ситуациями с окружающими, потерей сил и денег. А вот спокойная, рутинная работа обещает неожиданно ознаменоваться карьерным взлетом.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Лев

Вы, похоже, опять удивите окружающих, постарайтесь только, чтобы удивление их было восхищенным, а не возмущенным. В среду ваши тайны могут открыться, так что готовьтесь давать объяснения. В четверг у вас появится шанс поднять свой авторитет и найти общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми. Если в пятницу вам удастся согласовать свои действия с коллегами по работе или с партнерами по бизнесу, вы сможете достичь небывалых высот.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Дева

Сведите к минимуму контакты с представителями власти, налоговых и финансовых органов, отложите всё это на осень. В течение недели вероятны перепады настроения, которые могут привести к творческому и психологическому кризису. Вам не без труда удастся претворить свои проекты в жизнь. Постарайтесь не идеализировать прошлое, встреча со старыми друзьями - это лишь дань воспоминаниям. Помните, что впереди вас ждут судьбоносные знакомства.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Весы

На этой неделе у вас появится шанс значительно продвинуться вперед, нужно лишь верно выбрать направление. В понедельник вы сможете плодотворно поработать над завершением какого-то важного дела и успешно реализовать намеченный план. Во вторник возьмите свой темперамент под особый контроль, иначе не избежать скандала. В работе будет весьма силен дух соперничества. Если вы еще не были в отпуске, отправляйтесь к морю.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Скорпион

Наступает успешная, активная, наполненная яркими событиями неделя. Вас ждет солидная прибыль и заманчивое деловое предложение. Ваши планы и замыслы удачно реализуются, авторитете вырастет. К вам будут обращаться за профессиональным советом и помощью. И консультации будут не бесплатны. В выходные вашу душу согреет забота любимого человека и встречи с друзьями, которые положительно отразятся на вашем настроении.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Стрелец

Вы ощутите прилив сил и почувствуете себя в прекрасной форме, однако все же не стоит разбазаривать энергию. Доверьте часть дел надежным партнерам, за собой же оставьте самое главное. Постарайтесь обещать только то, что сможете выполнить. В четверг будут успешны поездки за город и начало путешествий. В пятницу поступит интересная информация, которая вам очень пригодится в ближайшее время. Воскресенье проведите с семьей.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Козерог

На этой неделе вы можете обрести новых друзей, ваша работа станет интереснее и увлекательнее. Во вторник вам может достаться нелегкая задача, однако вы решите ее практически безупречно. Это потребует от вас много сил, но и принесет полезный опыт. В четверг благоприятно начинать ремонт квартиры или дачи. В выходные постарайтесь оградить себя от суеты и ненужных и утомительных контактов.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Водолей

На этой неделе стоит проявить такие качества своего характера, как здравомыслие и бдительность. Желательно последить за своими высказываниями, вы можете стать не в меру болтливы, а это никому еще не приносило пользы. Нестандартный подход к решению проблем даст положительный результат. В середине недели не стоит критиковать коллег и партнеров, это чревато ссорой. Главная задача выходных заключается в охране своей частной жизни от чужих глаз.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа Рыбы

На этой неделе на работе понадобится все ваше самообладание, чтобы сохранять спокойствие, несмотря на меняющиеся обстоятельства. Начальство явно ждет от вас инициативности и действий, направленных на исправление нынешней, не самой удачной ситуации. В середине недели возможно осложнение отношений с близкими родственниками, зато с друзьями - полное взаимопонимание.

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