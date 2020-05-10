Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Овен

На этой неделе не стоит идти напролом, к успеху приведут такие качества, как мягкость, гибкость и умение найти разумный компромисс. В этом случае вы с легкостью преодолеете все препятствия и окажетесь победителем даже в самых сложных ситуациях. Не отказывайтесь от возможности помочь друзьям, так как в ближайшем будущем вы можете поменяться ролями. Постарайтесь, прежде чем действовать, разобраться в происходящем.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Телец

В ближайшие дни вы сможете похвастаться редкостным спокойствием, выдержкой, душевным равновесием. Хорошее время для решения непростых вопросов личной жизни, имеющих эмоциональную подоплеку. На работе вам придется посвятить много сил и времени организационным вопросам, хорошо бы никуда не опаздывать. В пятницу какая-то старая запутанная ситуация займет ваши мысли, и вдруг вы найдете долгожданное решение.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Близнецы

Неделя обещает оказаться удачной и прибыльной. Вы получите именно то, о чем давно мечтали, обретет гармонию, ощутите радость жизни и прилив сил. В среду поступит интересующая вас информация. И это будут хорошие новости. В личной жизни будет царить атмосфера доверия и взаимопонимания. Ведь вы любите и любимы. Все сомнения в этом исчезнут.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Рак

Ваша кипучая энергия позволит подняться по карьерной лестнице. Хотя ваши планы могут измениться из-за внезапной командировки, но она будет способствовать развитию партнерских отношений. Для нового витка духовного роста и развития вам необходимо безжалостно избавляться от всего ненужного, создающего в вашей жизни путаницу. Не позволяйте втянуть себя в конфликтную ситуацию. Лучше пока не выяснять отношения ни на работе, ни дома. В субботу визит к родственникам окажет на вас благотворное влияние.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Лев

На этой неделе вы легко избежите стрессов, конфликтных ситуаций и финансовых потерь, всего лишь проявив терпение и осмотрительность. Во вторник симпатии окружающих людей будут на вашей стороне, и даже минимальные усилия будут высоко оценены. В пятницу лучше не обращаться в официальные инстанции, воздержитесь от пафоса и не выставляйте личную жизнь напоказ. В выходные возможен психологический дискомфорт из-за суеты и неразберихи, позвольте себе расслабиться.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Дева

На этой неделе вы рискуете проявить себя излишне эмоциональным человеком и доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте сдержаннее, делитесь своими мыслями только с близкими людьми. Не вступайте в споры в соцсетях. В среду возможно непредвиденное изменение планов, которое изменит сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. Проявите большую корректность при общении с коллегами по работе.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Весы

Начинается интересная, но весьма хлопотная неделя. Потребность самоутвердиться в создавшейся ситуации потребует от вас значительных усилий. Желательно не проявлять переполняющие вас чувства излишне бурно, поскольку это может не понравиться коллегам и начальству. Во вторник и четверг вы многое успеете сделать, максимально используйте это время. Постарайтесь не провоцировать сплетен о собственной персоне. В субботу вы почувствуете прилив энергии, словно откроется второе дыхание, но будьте осторожнее, не переоцените свои силы.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Скорпион

Вам стоит внутренне собраться, чтобы не пропустить важных событий, которые сулят значительную прибыль. Сконцентрируйтесь на главных делах, лучше меньше, да лучше. Ваши идеи в профессиональной сфере будут востребованы. Вам вернут долги, да еще и с процентами. В личной жизни вас ждет немало приятных событий. Так что обязательно найдите время для свидания.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Стрелец

На этой неделе вы можете оказаться погруженными в чужую суету и проблемы. Впрочем, почему бы и не помочь ближним. Так вы заработаете авторитет. Вторник грозит оказаться наиболее суматошным и непонятным днем, не пытайтесь разобраться в происходящем, просто делайте свое дело. Будьте спокойны и доброжелательны, что бы ни случилось. В четверг с вами могут происходить внезапные, но приятные события. В выходные стоит гулять, слушать музыку, читать, отдыхать. Воскресенье - удачный день для налаживания отношений с родственниками.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Козерог

На этой неделе вам придется хорошо поработать, в противном случае груз незавершенных дел грозит здорово затормозить ваше продвижение вперед. Особенно много будет возни с бумагами. Будьте по возможности немногословны, чтобы не выболтать свои и чужие секреты. Стоит прислушаться к себе и довериться своей интуиции. Вам будет везти, и вы сможете воплотить в реальность почти все задуманное.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Водолей

Эта неделя может подарить вам просто лавину разнообразных возможностей для романтических приключений и активного отдыха. Только не стоит все время думать лишь о собственной выгоде. Иногда лучше проявить бескорыстие. В ваших силах помочь близким и друзьям в сложившейся ситуации. В пятницу будет трудно связаться с нужным вам человеком, что может повлечь проблемы, которые, впрочем, благополучно решатся в воскресенье.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Рыбы

Постарайтесь разобраться в своем внутреннем мире. Там явно назревает революция - не надо ли подавить бунт? Вы зря всем недовольны и жалуетесь на жизнь. Нужно ценить то, что имеете. Передышка на работе позволит восстановить силы и приступить к обязанностям с удвоенной энергией. В личной жизни вы можете столкнуться с повышенным вниманием к своей персоне, постарайтесь оправдать ожидания. Все препятствия, с которыми вы встретитесь в четверг, в скором времени будут преодолены.

Гороскопы на каждый день и месяц смотрите у нас на сайте