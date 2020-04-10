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Калейдоскоп
10 апреля 2020, 18:27

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Овен

Есть основания ожидать увеличения ваших доходов во второй половине недели. Однако не исключены трудности с кредитами, налогами и страховками. Но ваше позитивное мышление позволит в последний момент справиться с проблемой.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Телец

Сейчас сложный экономический период, так что лучше поменьше тратить и никуда не ездить без необходимости. Обратитесь за советом к друзьям, они могут помочь как советом, так и деньгами. На четверг дела, связанные с финансами, лучше не планировать, отложите их уже на следующую неделю.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Близнецы

Позитивный период. Вы даже сможете обратить минусы в плюсы и заработать на том, что другие считают сложностями. Ваши идеи и нестандартный подход будут весьма востребованы.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Рак

На этой неделе особенно крупных поступлений не предвидится, но вашему финансовому положению далеко до бедственного состояния. Придется много, но плодотворно работать.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Лев

Ощущение финансовой нестабильности может угнетать. Но постарайтесь вести дела, как обычно. И скоро все тучи рассеются. И прибыль появится опять.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Дева

Самый опасный день на этой неделе - вторник. Стоит проявить осмотрительность, лучше в этот день не принимать серьезных финансовых решений. На работе могут возникнуть конфликты, постарайтесь выслушать разные точки зрения.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Весы

В понедельник обдумайте выгодное предложение и постарайтесь не упустить его. Если вы ищете новую работу, то лучше сходить на собеседование в четверг. Финансовое положение на этой неделе не будет вызывать у вас особенного беспокойства.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Скорпион

В начале недели вероятны крупные финансовые поступления. Вы сумеете заработать тогда, когда остальные затягивают пояса. Вы сейчас востребованы как профессионал. Ваша энергия и идеи приносят стабильный доход.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Стрелец

В понедельник будут удачны как мелкие покупки, так и солидные приобретения. В среду лучше не заключать договоров и сделок. В четверг возможны интересные предложения, которые сулят прибыль.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Козерог

Можно спокойно вздохнуть, в середине недели есть вероятность улучшения финансового положения. Правда, необходимо распорядиться этими деньгами с умом. Рассмотрите деловые предложения, которые поступят в четверг, даже если у вас совсем другие планы.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Водолей

Постарайтесь не подводить деловых партнеров, обещая им то, что вы не сможете сделать. На этой неделе следует быть крайне осторожным, есть опасность финансовых потерь. В четверг возможны незначительные денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Рыбы

Сейчас деньги лучше не тратить, а откладывать. К концу недели вероятны сложные и напряженные деловые переговоры, однако они подарят шанс улучшить финансовое положение.

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