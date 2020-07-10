Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Овен

Покой вам на этой неделе только снится. Однако постарайтесь все же занять выжидательную позицию и накопить силы. Тогда ваши усилия приведут вас к победе над обстоятельствами. Постарайтесь занять по отношению к начальству нейтральную позицию, иначе у коллег возникнут вопросы. В четверг не тяните с решением семейных проблем, прямо говорите, что вас не устраивает. В выходные отправляйтесь за город.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Телец

Основными событиями этой недели могут стать дела, связанные с семьей и домом. В этой сфере звезды предрекают много нового, ваши близкие люди могут лишиться привычных ориентиров. Помните, что любые изменения хороши лишь в разумных пределах. В течение всей недели вы с легкостью сможете устранить практически любой конфликт на работе и будете весьма убедительны на совещаниях. В субботу вас могут посетить ценные идеи - постарайтесь их осуществить.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Близнецы

На этой неделе начнут реализовываться очень важные для вас планы, в первую очередь, это касается личной жизни. Постарайтесь быть предельно честными с собой, это качество позволит вам стать хозяином ситуаций. Отличное время для отпуска и приятного путешествия к морю, что будет весьма полезно для вашего здоровья. Выходные дни и отдых в кругу семьи принесут радость.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Рак

На этой неделе вам стоит обратить внимание на мнение окружающих. Близкие люди желают вам добра и могут дать ценный совет. Воспринимайте происходящие с вами мелочи как сигналы, указывающие, в каком направлении скорректировать свое поведение. В профессиональной сфере вас ждет повышение зарплаты и карьерный рост.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Лев

На этой неделе не пытайтесь ничего решать с помощью силы и ругани. Зато восприимчивость и гибкость позволят добиться хороших результатов. В середине недели вы можете оказаться перед необходимостью сделать выбор, действуйте спокойно, обдуманно и без спешки. В субботу вы можете слишком эмоционально реагировать на происходящие события, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы день прошел легко и приятно. Выбирайтесь на пляж или за грибами, проведите время в компании друзей и не думайте о проблемах.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Дева

В начале неделе вам понадобится верный расчет, быстрое решение и умение сплотить коллектив. Во вторник ваша активность и энергичность позволит сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела. При этом силы лучше направить на самую важную цель, а не растрачивать их по пустякам. Ближе к концу неделе будьте сдержанны и осторожны, не пытайтесь пробить лбом стену, единственное, чего вы добьетесь - головная боль. В выходные займитесь разгребанием накопившихся домашних или дачных дел.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Весы

В разгар лета настроение (да и состояние) может оказаться абсолютно нерабочим. Постарайтесь собраться, поскольку именно сейчас вы сможете решить даже самые, казалось бы, непреодолимые проблемы в профессиональной сфере. Если, конечно, не будете тратить время и силы на критику окружающих и жалость к себе любимому. Ну или отправляйтесь в отпуск.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Скорпион

На этой неделе вас ждет настоящий финансовый успех, дела идут в гору, вы чувствуете, что делаете все правильно. Но не забывайте и о личной жизни. Хорошее время для отпуска и путешествия, которое вам подарит яркие события и приятные впечатления. Воскресенье располагает к планированию на ближайшее будущее. Постарайтесь меньше сомневаться и больше действовать, тогда вы легко справитесь со многими проблемами.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Стрелец

Вы умны и ироничны, ваши меткие выражения сейчас попадают прямо в цель, правда, свое мнение иногда лучше оставить при себе, чтобы не испортить отношения с коллегами или друзьями. На работе покажите себя спокойным и уравновешенным человеком, который не раздражается по пустякам, но и не позволяет садиться себе на шею. Ваши усилия будут отмечены и вознаграждены. Вас ждет премия или дополнительный заработок.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Козерог

На этой неделе окажутся удачными поездки и путешествия. В понедельник ваши идеи и замыслы поддержат. Во вторник стоит навести порядок, все разложить по полочкам, даже собственные мысли и чувства. В середине недели некто будет пристально следить за вашими делами и сделает выводы, которые могут серьезно повлиять на вашу судьбу. Так что не ленитесь и не уходите от ответственности.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Водолей

Ваш социальный статус достаточно прочен, но в середине недели вам понадобится поддержка начальства, обращаясь с просьбой, проявите дипломатию и такт. Во вторник или среду постарайтесь быть гибче при обсуждении деловых вопросов с коллегами, не настаивайте на своей точке зрения, выслушайте все позиции. В пятницу внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас, не исключены обман, лесть и манипуляции.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Рыбы

Вам необходимо быть внимательнее и осторожнее. Вокруг вас плетутся интриги. Во вторник не ввязывайтесь ни в какие, даже безобидные авантюры. Благоприятна творческая деятельность, возможно появление новых идей. В личной жизни вы можете испытать разочарование. Зато потом вас ждет новая романтическая встреча.

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