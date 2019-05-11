Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Овен

После череды праздников возвращаться к работе будет нелегко, но необходимо. Дел накопилось немало. К заманчивым предложениям во вторник и четверг лучше отнестись с долей скепсиса: возможно, от вас скрывают важную информацию.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Телец

В финансовом плане неделя нестабильна. В среду не исключено весьма нервное совещание или не слишком приятные переговоры. В пятницу есть вероятность совершить неожиданную, но очень удачную покупку. В воскресенье постарайтесь быть поосторожнее с деньгами. В этот день лучше не совершать покупки и не проводить финансовые операции.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Близнецы

В материальной сфере всё у вас будет стабильно и успешно. Дела требуют не только внимательности и сосредоточенности, но и творческого подхода. Возможные перемены на работе окажутся к лучшему.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Рак

Неделя обещает быть в финансовом плане весьма стабильной. Ваши идеи оценят, а трудолюбие обязательно будет вознаграждено. Во вторник или в четверг вероятны денежные поступления. Суббота обещает оказаться днем благоприятным для покупок, в том числе и крупных.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Лев

Чтобы почувствовать себя комфортно, вам понадобятся деньги, причем немало. Финансовый вопрос на этой неделе будет одним из наиболее важных, и, увы, достаточно трудно разрешимых. Вы не способны экономить, но и сорить деньгами тоже не стоит.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Дева

На этой неделе возможен финансовый успех и неожиданная премия. Поэтому необходимо продумать, как максимально выгодно распорядиться своими деньгами. В среду вероятны траты и незапланированные вложения, которые скоро окупятся.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Весы

Особых финансовых проблем на этой неделе не предвидится. Своевременным будет поиск нового источник дохода. В среду или четверг не исключены конфликты на работе. Сейчас не стоит качать права, ищите компромисс.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Скорпион

Есть основания ожидать увеличения ваших доходов в первой половине недели. У вас появятся новые клиенты и крупные заказы. А предыдущие проекты вы закончите в срок и успешно. Что принесет вам прибыль и укрепит ваш авторитет.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Стрелец

В первую половину недели придется много работать. В среду будьте осторожны при заполнении бумаг. В четверг возможны новые денежные поступления. В пятницу успешно пройдут деловые встречи и переговоры с партнерами.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Козерог

Финансовое положение стабильно. Во вторник будут удачными деловые переговоры, но не стоит смешивать работу и личную жизнь. Лучше не реагировать на зависть и лесть, это может спутать ваши планы.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Водолей

Финансовое положение начинает стабилизироваться. Чем активнее вы будете, тем больше заработаете. В четверг желательно прислушаться к советам знающих людей, прежде чем окончательно делать выводы о деловых партнерах.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Рыбы

На этой неделе финансовое положение большинства представителей этого знака значительно улучшится, но вам необходимо сосредоточиться на главном. Не стоит гнаться за двумя зайцами. В четверг ждите приятных новостей из области бизнеса и карьеры.

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