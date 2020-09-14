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Калейдоскоп
14 сентября 2020, 10:26

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Овен

Ваша неуемная энергия не позволит сидеть на месте. Однако старайтесь все-таки не перескакивать с пятого на десятое, а планомерно продвигаться к важной цели. На этой неделе у вас появится возможность обернуть себе на пользу любое стечение обстоятельств, если только вам не помешает спешка. Окружающие будут чаще замечать и по достоинству оценивать ваши способности. Со второй половины недели начнется интересный и многообещающий период, который порадует вас появлением новых друзей.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Телец

Незапланированная встреча во вторник может привести к заключению выгодного делового соглашения. Хорошее время для оформления документов, только с одним условием, если вы будете предельно внимательны. В среду постарайтесь сгладить конфликтную ситуацию на работе, и ваш авторитет возрастет, к вам начнут прислушиваться коллеги и начальство. Если вы семейный человек, то, планируя покупки и поездки, не забудьте о пожеланиях вашей второй половины.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Близнецы

Прекрасная неделя для рождения новых идей и смелых проектов, ваши планы воплощаются в жизнь. Перед вами может встать выбор: начинать новое или продолжать старое. Подумайте, что для вас важнее, и постарайтесь принять правильное решение. Неделя может подарить интересные знакомства. В пятницу хорошо бы отправиться в романтическое путешествие, которое вам подарит незабываемые впечатления.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Рак

На этой неделе постарайтесь не гнаться за чем-то большим, иначе вы рискуете потерять то, что уже имеете. В понедельник нужно максимально сосредоточиться на том, чем вы занимаетесь в данный момент, ведь лучше делать одно дело, но хорошо. Во вторник не торопитесь с какими-либо решениями, так как гениальная, на первый взгляд, идея может не дожить до практического воплощения. В выходные постарайтесь соотнести свои желания с планами близких людей и выбрать путь, пролегающий по "золотой середине".

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Лев

Эта неделя будет благоприятна для решения старых проблем или создания новых. И лучше, конечно, выбрать первое. Постарайтесь быть сдержаннее и не портить отношения с начальством и коллегами. Старайтесь рационально расходовать свои энергетические ресурсы. Погружаясь в работу, не забудьте вечером вынырнуть из водоворота дел и заданий. Иначе вы рискуете забыть вернуться домой.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Дева

Вас может поманить нечто новое - человек, работа или переезд в другой город. Но все это ненадежно, - говорят звезды. Ожидания рискуют быть обманутыми. Если вы недовольны складывающимися обстоятельствами, то попробуйте что-нибудь изменить в себе, остальное изменится само. Во вторник или четверг возможны неувязки, которые будут мешать профессиональному успеху. Не отмахиваетесь от этих мелочей, а решите проблему по существу.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Весы

Грандиозных успехов на работе на этой неделе пока не предвидится, скорее, по независящим от вас обстоятельствам, хотя творческий потенциал ваш достаточно высок. Не старайтесь объять необъятное, объективно рассчитывайте свои силы. Неплохо проверить некоторых деловых партнеров на надежность. Зато в сфере личной жизни возможны приятные перемены. Физическая форма у вас в порядке, сил и энергии сейчас много.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Скорпион

На этой неделе вы получите значительную прибыль и сможете принять важное и ответственное решение, которое отразится на вашей личной жизни. Не исключено, что вы окажете кому-то неоценимую услугу, сделаете счастливым любимого человека, да и себя тоже. У вас получится доказать свою надежность и незаменимость. Сейчас время исполнения ваших заветных желаний. Так что не бойтесь мечтать и строить большие планы.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Стрелец

Осторожнее с перегрузками, хотя ваше рвение во имя работы весьма похвально. Ваши профессиональные дела протекают весьма успешно, ждите премию. Во вторник вы быстро справитесь с проблемами и подкинете начальству ценную идею. В среду активность и интуиция могут помочь достигнуть высоких результатов. Воскресенье - самый удачный день недели, вам во всем будет везти, будет замечательное настроение.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Козерог

Вы великолепно выглядите, явно на пике своей формы. Однако важно не лениться, быть активным, занимаясь своей красотой и здоровьем. В понедельник и четверг вероятны конструктивные и многообещающие деловые встречи. Но постарайтесь никого не посвящать в ваши планы и замыслы. Конкуренты не дремлют. Причем особенно, как ни парадоксально, это может коснуться вашей личной жизни.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Водолей

Вы сейчас не слишком-то активны и решительны. Настало время сомнений и переоценки ценностей. Впрочем, некоторые трудности, возникшие в начале недели, не станут помехой для проявления вашего профессионализма, а вот с собственным упрямством придется побороться. Постарайтесь сохранять хорошие отношения в семье, даже если вам придется пойти на уступки. Общаясь с коллегами по работе в пятницу, будьте корректны в формулировках.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября Рыбы

На работе возможны суета и срочные дела, которые нужно было закончить еще вчера. Попросите помощи у коллег, вместе вам быстрее удастся решить проблемы. В личной жизни не исключены ревность, обиды и ссоры. Постарайтесь в выходные наполнить свой дом теплом и заботой о близких людях, чтобы вам было уютно вместе.

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