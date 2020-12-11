Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Овен

Даже если вы очень заняты, не стоит пренебрегать общением с новыми людьми. Знакомства, приобретенные на этой неделе, сослужат вам недурную службу впоследствии, когда вы уже забудете, при каких обстоятельствах они состоялись. А обстоятельства могут быть самыми неожиданными и порой даже довольно неловкими. Не нервничайте из-за этого, лучше улыбайтесь. Всякая попытка подумать о будущем будет выливаться в мечты о путешествии и отдыхе в комфортной обстановке, однако пока строить такие планы бесполезно.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Телец

Жизнь на этой неделе будет бить ключом, но только от вас зависит, каким именно и по какому месту. Ваша задача - научиться седлать волну. Если вы сможете управлять ситуацией, то за эти несколько дней вы сумеете свернуть горы. Найдите время как следует пошевелить мозгами, и смутные и неоформленные стремления превратятся в четкие достижимые цели в карьере и личной жизни. В конце недели, впрочем, стоит умерить амбиции и избегать конфликтов с начальством. Суббота - правильный день для визита к родственникам.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Близнецы

У вас появится возможность для максимально успешной реализации задуманного. Ваши мечты исполнятся. Ваш любимый человек готов осуществить любое ваше желание. И это вовсе не уступка. Ведь и ему при этом будет хорошо. Неделя обещает неповторимые, а порой даже удивительные события. В центре внимания может оказаться личная жизнь. Как раз сейчас стоит попытаться изменить то, что вас не устраивает. Однако подчеркнуто резких перемен и открытой конфронтации следует избегать. Будут удачными свидания, командировки и путешествия.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Рак

Ваша личная активность на этой неделе может быть связана с какими-то партнерскими обязательствами, и вскоре вы договоритесь по всем вопросам. Не стоит сомневаться в собственных силах, мнительность уже не раз подводила вас, поверьте, на этот раз вы сможете воплотить в жизнь свои амбициозные замыслы. Интенсивность вашей работы будет прямо пропорциональна вознаграждению, которое вы за нее получите, а значит - сачковать не стоит. Внимательнее относитесь к близким людям, прислушайтесь к советам родственников.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Лев

На этой неделе вы почувствуете легкость и покой, уйдет в прошлое многое из того, что вас раздражало. Первая половина недели благоприятна для активного общения с противоположным полом в неформальном ключе. Излишняя строгость может отпугнуть кого угодно, постарайтесь быть свободнее. В четверг придется проявить терпение, чтобы избежать конфликтов с коллегами на работе. В пятницу не принимайте поспешных решений, сосредоточьтесь и оцените текущую ситуацию, и только после этого действуйте. В выходные дни послушайтесь внутреннего голоса, он вас не обманет.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Дева

Некоторые взгляды на жизнь с течением времени и вашим духовным развитием устаревают. Пора это признать. Мир изменился. Научитесь парить над ситуацией, видеть перспективу на работе и в личной жизни. Лучше сейчас уступить, зато потом выиграть. Не исключены радикальные перемены в вашем собственном доме. Но зато наконец-то вы достигните взаимопонимания со своими родственниками.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Весы

Эта неделя может оказаться на редкость продуктивной и радостной. Хотя в понедельник вам понадобится осторожность и тщательность в принятии решений. Во вторник вы можете многого добиться в плане карьеры. В личной жизни вам не стоит вносить в отношения хаос и суету, тем более, что информация грозит оказаться непроветренной или восприниматься неадекватно. Постарайтесь сохранять душевное равновесие и не проявлять недовольства. Потом во всем разберетесь.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Скорпион

Вы завоюете успех и популярность. Вам предложат повышение по службе, вы получите крупный гонорар. В личной жизни вам не помешает совершить маленький подвиг во имя любви. Вы почувствуете себя героем в своих глазах и в глазах своей половинки. Неделя будет удачна практически во всех отношениях, особенно, если вы не будете резко и внезапно менять свои решения.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Стрелец

Не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того вида отдыха, который вы для себя выбрали на Новый год. Ваши планы обещают быть оптимальны. Сохраняйте спокойствие, бесцеремонное поведение, крик и агрессия должны быть полностью исключены, иначе возможны необратимые последствия. На субботу ничего не планируйте, живите по свободному графику, тяжелая физическая работа в этот день противопоказана.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Козерог

Любимая работа может стать источником если не больших доходов, так жизненных сил на этой неделе. Тем более, что отношения с коллегами и с начальством доброжелательны и гармоничны. Во вторник наилучших результатов вы достигните в том, к чему будет расположена ваша душа. В среду при мелких неудачах не отчаивайтесь и старайтесь добиться своей цели. В пятницу из-за самонадеянности вы рискуете загнать себя в угол. В выходные дни больше времени уделяйте отдыху, восстановлению душевного равновесия.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Водолей

Возможны перегрузки на работе. И сейчас лучше не предпринимать рискованных действий, так как для осуществления честолюбивых карьерных замыслов необходимо иметь спокойный тыл. Эта неделя важна для вас, она может изменить ваше будущее, как в лучшую, так и в худшую сторону. Вам доставит искреннюю радость встреча со старыми друзьями. В семейных проблемах проявите терпение и выдержку, тогда ситуация стабилизируется. Берегитесь обмана и измены. Лучше не провоцировать конфликтные ситуации.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря Рыбы

На этой неделе Фортуна может улыбнуться вам, хотя ситуация по-прежнему непростая. Стоит задуматься о предстоящих праздниках. Можно запланировать небольшое путешествие, съездить к родным. В пятницу вас могут соблазнять заманчивым деловым предложением, от которого будет нелегко отказаться, и все же не давайте согласия сразу, подумайте. В субботу от начальства вы можете услышать слова похвалы и даже получить премию.

Гороскопы на каждый день и месяц смотрите у нас на сайте